憂心媒體紅色滲透 「默契咖啡」拒看中天、T台

2019-03-28

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市知名咖啡店－默契咖啡，前日起在店門張貼「捍衛閱聽自由」海報，強調該店不收看中天、TVBS，獲得許多民眾支持，還有店家立即跟進。默契咖啡負責人陳致豪低調不願受訪，昨日在臉書貼文表示，中國對台灣媒體的「紅色滲透」是事實，媒體因為中國滲透而崩壞，操弄輿論影響投票行為，令人憂心。

自製捍衛閱聽自由海報

陳致豪設計、製作「捍衛閱聽自由」海報，張貼在默契咖啡大門，並在網路公開供下載使用，許多網友分享此則訊息，留言說「全力支持」、「捍衛新聞自由、民主、真相，大家一起努力」。也有店家立即下載列印，張貼在店門口。但也有部分網友留下負評，企圖影響其生意。

陳致豪昨天在臉書貼文重申立場，表示去小吃店用餐，的確看到店家通常播放的是中天或TVBS，他也想知道「是否有那隻不懷好意的黑手，試圖用小利收買，限縮公眾閱聽的自由」。

陳致豪說，他對收買固頻還抱持懷疑態度，但中國對台灣媒體的「紅色滲透」卻是事實。中國學者何清漣在「紅色滲透」一書，就提到中國對台灣媒體的滲透，引用台大張錦華老師的研究，指「中國對台灣媒體統戰輿論控制六部曲，即所有權併購、介入人事編採操控、廣告利益與人脈經營，另有駭客攻擊與輿論心理戰。」

陳致豪表示，「…從反旺中，反媒體壟斷一路走來，看著媒體因中國滲透而崩壞，成為中國對台混合戰的重要工具之一，操弄輿論影響投票行為，利用台灣的民主制度替獨裁推進併吞，實在令人憂心」。他呼籲媒體拿出尊嚴，善盡天職，一起守護台灣的閱聽自由。

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