「NCC終於醒了」 學者籲訂具體裁罰標準

2019-03-28

〔記者劉力仁／台北報導〕國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）昨天對中天新聞台諸多爭議新聞開鍘，學者表示，「ＮＣＣ終於醒了」、「ＮＣＣ還是有工具可作為的」，但好奇「獨立審查人」有何內涵？以及「撤換新聞部主管」的妥當性，希望ＮＣＣ對外講清楚，並訂定具體的裁罰標準，以免其他新聞台無所適從。

首次實質介入新聞內容的認定

台大新聞所教授王泰俐表示，ＮＣＣ終於醒了，而且除了以往不痛不癢的罰鍰之外，附加多項改正措施，值得肯定。但何謂「獨立審查人」機制？撤換「新聞部主管」依據為何？ＮＣＣ應說明清楚。

王泰俐也表示，ＮＣＣ以往都不願意介入新聞內容的認定，這一次認定「天降祥雲」違反公序良俗，裁處四十萬元。已經實質介入新聞內容的認定，未來這類新聞違反公序良俗認定標準為何？ＮＣＣ也必須有具體標準，讓外界檢視。

台北科技大學智財所副教授江雅綺表示，「在各界努力之下」，ＮＣＣ終於動了，大家也可以看出ＮＣＣ是有工具可以整頓廣電媒體，ＮＣＣ的各項裁罰都是指向中天應該落實自律機制，尤其「獨立審查人」，若是當年中天換照承諾事項，中天應該儘快設置，改善新聞品質。

ＮＣＣ：中天應速設獨立審查人

ＮＣＣ發言人翁柏宗說明，二○一四年中天換照時，初審委員會多數委員評定不合格，應該不予換照。當時委員審查意見是認為中天內部編審機制有問題，因此要求在半年內要設置獨立審查人，訂定新聞編審、製播之獨立審查機制，確保新聞的專業獨立自主，但中天現今仍未設置。

主管專業能力不足 造成內控失靈

至於ＮＣＣ如何判定中天新聞台現任新聞部主管不適格？證據何在？對於必要時撤換新聞部主管，翁柏宗解釋，中天到ＮＣＣ陳述意見時，表示目前新聞總監出缺、副總監留職停薪，有一個編審辭職，目前新聞部主管為代理。因此，中天新聞台若限期未改正，就可能為主管專業能力人力不足，造成內控機制失靈，ＮＣＣ才會說在必要時，命中天撤換主管，由專業人才管理。

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