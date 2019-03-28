中天新聞違反公益、良俗 NCC開鍘／「天降祥雲」、「抹黑外交官」共罰百萬 不改善將命令撤換新聞部主管

2019-03-28

〔記者劉力仁、蕭宇涵／台北報導〕九合一選戰之後，中天新聞爭議多、申訴多，國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）就「三個市長合體、天降祥雲」、「抹黑外交官」兩則報導共開罰一百萬元。ＮＣＣ並認為中天內控機制失靈、自律失能，損及視聽權益，致有營運不當之情事，要求中天一個月內落實獨立審查機制，檢討新聞採訪自律規範及新聞倫理委員會運作方式；若未完成改善，ＮＣＣ將命令撤換新聞部主管。

自律機制失能 損及視聽權益

ＮＣＣ目前審理民眾或利害相關人申訴中天爭議新聞包括「二○○萬噸文旦倒在水庫裡」、「包子拿奧斯卡」、「三個市長合體、天降祥雲」、「貓熊跟台灣黑熊」、「抹黑外交官」、「播出韓國瑜比例太高」等六件，文旦、貓熊兩案審查中，其他四案都完成審查。其中「三個市長合體、天降祥雲」，ＮＣＣ認為違反公序良俗而罰四十萬元、「抹黑外交官」一事未查證，ＮＣＣ罰六十萬元。

ＮＣＣ並認定中天新聞台營運不當，要求一個月限期改正，否則將依衛廣法第六十一條規定處以罰鍰，必要時撤換新聞部主管。ＮＣＣ發言人翁柏宗表示，改正措施包括：補實具適格性之新聞部各階層人力（包括新聞部總監）、落實民國一○四年換照附款有關「獨立審查人」制度、改善新聞節目之新聞採訪、編審、製播等自律規範與內控機制，落實事實查證及公平原則，並提出改善報告及教育訓練計畫；另檢討倫理委員會新聞專業背景委員是否足夠，落實倫理委員會決議之具體做法。

韓國瑜新聞比例太高 違反換照承諾

中天、中視昨天派出多組記者在記者會連番質問ＮＣＣ官員，質疑「播出韓國瑜比例太高」標準何在？翁柏宗回應，ＮＣＣ於二月十一日至十七日十二時至十三時、十九時至廿時側錄中天新聞，認為比例及內容偏頗失衡，比如二月十六日晚間新聞報導秒數比例達五十六．七％；二月十四日新聞標題韓國瑜則數達五十％，其他時間姓名則數比例大多超過卅％，違反中天新聞台換照時承諾平衡報導之新聞規範，也違反衛廣法四十三條規定，損害觀眾權益、營運不當，ＮＣＣ依法裁處。

另外，三月份ＮＣＣ接獲全部申訴案四○九件，中天新聞就佔二九七件，約七十二．六％，足證中天新聞爭議性大。

中天：循行政救濟途徑維護權益

中天聲明表示，從韓國瑜上任以來，新聞台站在鼓勵與監督的角度，對其施政作為進行報導；收視率好，則反映出電視台獲得大多數人的支持。中天強調對ＮＣＣ的處分無法認同，將循行政救濟途徑，維護合法權益。

民眾申訴中天六大爭議新聞概況

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