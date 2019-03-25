捨資安？ 華為設備便宜三成

2019-03-25

業者︰4G基地台升級 不會違規採購華為5G

〔記者王憶紅、高嘉和／台北報導〕電信業界人士坦言，5G雖然傳輸速度較4G快了十到二十倍，但因波長短，需要更多基地台，資料與語音傳輸才能暢通無阻，以一個4G基地台能覆蓋範圍，5G基地台得裝設六到八個；依國內五大電信業者建置的4G基地台數量從九千到兩萬六千座不等、合計超過八．五萬座，華為5G設備較愛立信、諾基亞，甚至三星，便宜二到三成以上，且後續維護成本更低，當然很誘人！

但業者強調，自4G時代政府就禁止使用華為基地台，在4G轉5G的過渡期間，只要把原本基地台升級就可繼續使用，不會違規採購華為5G設備。

任職思科（Cisco）歐洲地區銷售主管的某創投負責人有著慘痛回憶。他說，早年全球網通龍頭思科，就是被華為竊資、低價打到無還手之力；華為報價僅思科的一半，當思科降價，華為甚至提供先期無償使用，不擇手段搶市占。

華為在全球掠奪 三星恐降價

他分析，思科是那斯達克掛牌公司，財報各類成本完全透明，華為雖每年都會透過所謂會計審核，自行公佈財報，但從未上市；為何華為能以低價惡性搶單？背後有無中國政策扶植？才是讓美國無法信任、發動圍堵的主因。

南韓媒體The Investor日前報導，華為為了搶下南韓電信營運商KT及LG Uplus的5G通訊基礎設備合約，不惜降價到競爭對手的六成，逼著三星電子也考慮降價。

國內某電信業者高層直言，華為因價格低廉，在非洲、東南亞、中東、中南美洲等市場早穩居首位；而5G建置成本的高低，直接影響到商用進度，德、英等歐洲國家因無5G標準制定主導權，若商用速度又落後美、中、韓等領先群，當然也只能借助低價的華為設備來追趕。

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