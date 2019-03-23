韓國瑜扯台獨梅毒 蘇揆：羞辱台灣人決心

2019-03-23

〔記者邱俊福、李欣芳／台北報導〕高雄市長韓國瑜形容「台獨比梅毒還可怕」的言論，引發爭議，行政院長蘇貞昌昨天回嗆，一個地方選出來的首長，竟然用性病來做比喻，不倫不類，不僅波及無辜染病的人，更是羞辱幾代台灣人努力的決心。

蘇貞昌表示，台灣是主權獨立國家，名字叫中華民國，他是中華民國的行政院長，這是幾代人的努力，相信政府就是有責任維護國家主權獨立，相信全民都期待繼續有自由民主的生活，這一種決心、努力與期待，沒想到被一個地方選出來的首長，竟然用性病來做比喻，根本不倫不類。

韓國瑜日前接受電視台專訪時，直批賴清德堅持的台獨比梅毒還可怕，會立刻把台灣推向戰爭邊緣，賴清德昨接受本報訪問表示，韓國瑜是「失言」！賴說，韓國瑜稱台獨一句話就講完，他前天在臉書上說，「台獨」，台灣已獨立的簡稱，不必用一句話，兩個字就可以說清楚，就是「台主」，「台」灣自己當家作「主」，捍衛「台」灣民「主」的意思。

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