訪港失言 韓國瑜：阿爾卑斯山旁不丹人傻傻的

2019-03-23

〔記者王榮祥／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨訪問香港，會晤香港特別行政區行政長官林鄭月娥，結束後到另一個場合談及「快樂指數」時，竟然說道：「在阿爾卑斯山旁邊的不丹」與世無爭，「居民都傻傻的…隨便有個麵包吃，就覺得自己是全世界最快樂。」說法在臉書披露後引起譁然。

韓稍晚改口 稱是喜馬拉雅山邊、只是舉例

根據臉書粉絲專頁「肯腦濕的人生相談室」貼出的影片顯示，韓國瑜致詞時首先感謝現場人士稱讚台灣的快樂指數，接著說：「在我印象中，最快樂的國家，大概是在阿爾卑斯山旁邊，像不丹與世無爭，居民都傻傻的、很單純，隨便有個麵包吃，就覺得自己是全世界最快樂」。此話引起議論，批評韓國瑜嚴重失言，而且不丹位於「喜馬拉雅山脈」旁，「阿爾卑斯山」遠在歐洲。

韓國瑜晚間則改口表示，他是說喜馬拉雅山邊有個小國不丹，無憂無慮、天真無邪，快樂指數可能是全球最高，但台灣沒辦法，沒資源，必須不停打拚。他強調，沒有看不起哪個國家，只是舉例。

韓國瑜昨天也與香港商界簽下一到四年、共八個合作備忘錄、總額達廿四．七一億元的農漁產品訂單。他開心表示，高雄會盡力維持品質，也盼香港民眾來高雄旅遊，高雄、香港兩地一家親。

韓國瑜昨率團出訪中國香港、澳門、深圳及廈門，全程共七天。參訪團昨天中午和香港特首林鄭月娥餐敘會面，雙方針對經貿、觀光、學術等議題交換意見。

訪問團下午在香港會議展覽中心推銷農產品，接著與香港中華出入口商會完成簽約，以香港中華出入口商會為主體的北京、上海等企業，和高雄農、漁會簽署採購高雄農漁產品，共八份MOU、合約達廿四．七一億元新台幣，為期一至四年不等。

韓國瑜表示，高雄會盡全力保證農漁產品品質，也希望香港民眾未來都可來高雄一遊，高雄、香港兩地一家親。

韓國瑜也說，與林鄭月娥會面時感到震撼，因為得知香港四分之一農漁產品來自日本，台灣只佔三．六％，希望全台灣農漁民一起努力，未來將出口到香港的農漁產品比例推高到十％。

韓國瑜今天將轉往澳門舉辦投資貿易洽談會，並計畫拜訪澳門特別行政區行政長官崔世安。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/