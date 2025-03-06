新中橫公路龍神橋路段施工 3/10起非假日交管整點放行15分鐘

新中橫公路南投縣水里鄉龍神橋路段，3月10日至5月9日非假日實施施工交通管制，每整點放行15分鐘。（信義工務段提供）

2025/03/06 07:46

〔記者張協昇／南投報導〕新中橫公路南投縣水里鄉台21線龍神橋路段，因上邊坡進行災害坡面保護工程，3月10日（星期一）至5月9日（星期五）非假日，每日上午9時至12時及下午1時至5時將實施施工交通管制，每整點放行15分鐘，由於新中橫公路係通往玉山國家公園及南投往返阿里山必經道路，且交管時間長達兩個月，公路局籲請用路人務必妥善規劃好行程，避免遇交管時間延誤。

公路局中區養護工程分局信義工務段表示，新中橫公路南投縣水里鄉台21線78k+727龍神橋路段，因之前上邊坡崩塌落石，進行刷坡、掛網、打設自鑽式岩栓及噴漿施工，受限路寬僅2車道，且上邊坡高度近百公尺，一開始刷坡恐坡面土石滾落至路面危及用路人行車安全，加上施工材料及機具將占用1車道，廠商須於施工區域道路兩端實施機動交通管制，因此採取單線雙向管制通行，原則上每整點放行15分鐘，即9時、10時、11時、12時、13時、14時、15時、16時開放通行，其餘時段均禁止車輛通行，惟星期六、日及國定假日不實施管制，避免影響民眾出遊。

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信義工務段籲請請用路人事先規劃好行程，儘量控制好行車時間於整點抵達該路段，並預留交管停等時間，避免耽誤，行經施工路段時，也請遵守兩端交管人員指揮小心駕駛，相關路況訊息請多利用公路局智慧化省道即時交通資訊系統（https://168.thb.gov.tw）或幸福公路app查詢，沿途收聽警察廣播路況訊息、注意沿線電子資訊看板（CMS）內容，充分掌握最新路況。

新中橫公路南投縣水里鄉台21線龍神橋路段，因之前上邊坡崩塌落石，連護欄都砸損。（信義工務段提供）

新中橫公路南投縣水里鄉台21線龍神橋路段上邊坡崩塌，將進行刷坡、掛網、打設自鑽式岩栓及噴漿施工。（信義工務段提供）

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