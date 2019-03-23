保障行人安全／ 6都危險路口斑馬線擬退縮 增庇護島

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕日前接連發生行人走斑馬線過馬路時遭撞喪命，立委及學者提出各種建議，包括路口斑馬線退縮、增設庇護島以保障行人安全。交通部昨邀集六都開會，訂定為期三年的路口改善計畫，預計下月完成易肇事路口篩選及現場會勘作業，危險路口斑馬線研擬退縮四．五公尺至六公尺，讓車輛轉彎後能清楚看見行人。今年至少改善上百處路口，只要是車流量及行人流量都大且易肇事路口，皆可提報改善。
下月會勘 今年改善百處
行人斑馬線距離路口太近時，除轉彎車可能因車速太快撞到人，大型車輛也易因未仔細留意，或受死角遮蔽視線，導致事故發生。
交通部表示，昨與六都開會討論，會後大家已有共識，法規方面無須更改，但斑馬線退縮以四．五公尺至六公尺對行人最佳，此距離轉彎車剛過彎後，就能清楚看見行人，同時避免退太遠，車輛過彎再加速威脅路人，但須考量各路口分隔島、號誌桿是否有調整空間。
由於不少老人行動較緩慢，會中也有增設庇護島的建議，但營建署拿出外國研究報告指出，設置庇護島可能使撞擊事故提高，行人看見路中間有庇護島，即便綠燈秒數不足，也可能會想先衝到庇護島上等紅燈，過程中可能會發生事故，如果增設需因地制宜。
交通部表示，目前六都已有部分路口進行改善，桃園去年改善廿處路口；此外，以台中市為例，五權南路跨越中清路的行人穿越道長度原本約六十公尺，斑馬線穿越路口距離相當長，但路口增設無障礙人行環境後，斑馬線縮短約三成長度，成效良好。
六都將於一個月內先提出今年需改善路口，後續還可隨時提報，希望在三年內完成改善。另外，交通部道安委員會會議中也特別提出，全國尚有兩千五百個學校路口未設置交通號誌，將一併納入這次三年計畫進行改善。
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