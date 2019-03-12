抗拒統戰而受害可獲政府協助 工商界：要有感 不要政策口號

2019-03-12

〔記者羅倩宜／台北報導〕為反制中國所提「一國兩制台灣方案」，蔡總統昨召開國安會議，提出七項指導綱領，並主張對於因抗拒對岸統戰而受害的產業及企業，應研議給予適當的支持及協助，以增強經濟抗壓性。全國工業總會表示，盼望政府的重點要放在「讓企業有感」，而不是口號式的宣示，才能看到實際效益。

全國工業總會表示，國安會提出的各項措施，「四平八穩又面面俱到」，但其中的留才攬才、創業輔導、吸引台商回台、加入ＣＰＴＰＰ及雙邊組織、推動新南向等，都是以往談過多次的政策，但執行結果如何？究竟端得出多少成績？都讓業界有疑慮。

至於「因抗拒對岸統戰而受害的產業及企業，應研議給予適當的支持及協助，以增強經濟抗壓性」，工商界直言，這說法有些籠統，如何定義是因統戰而受害？具體的支持及協助是什麼？除非不做中國生意，哪個台商敢大聲說是被統戰而受害？

中小企業總會建議，政府推動任何政策，務必考慮中小企業的資源薄弱，抗衡外部變化的能力，與大企業無法相提並論。以二○二五年估計電價最多大漲逾三成為例，對中小企業就是極大的衝擊，「講得四平八穩，還不如有具體可行的政策」。

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