許志堅其人其事》都計專才 朱挖角授予重權

2019-03-08

〔記者賴筱桐／新北報導〕前新北市副市長許志堅是成功大學都市計畫系首屆校友，前新北市長朱立倫當選市長後，大力延攬他出任副市長，但朱宣布競選連任的隔天，許突以健康為由退休，副市長任期約三年多，當時正值前營建署長葉世文弊案爆發的敏感時刻，外界猜測「閃退」是為了「提早切割」，果不其然，許志堅隔年就爆發都更收賄案。

許志堅是中興大學都市計畫研究所碩士、德國卡斯魯大學區域計畫暨科研所的雙碩士學位，從台北市政府都市計畫處的科員做起，馬英九擔任台北市長時，許由都市發展局副局長升任局長，他後來離開北市府，先後擔任行政院顧問、財政部常次，督導國有財產及土地活化等業務。

二○○九年朱立倫擔任行政院副院長時，許在行政院、財政部任職，兩人互動佳，朱就任新北市長後，認為許在都市計畫及財經方面具有專長，挖角擔任副市長，協助推動都市更新與社會住宅政策，朱立倫還指定許擔任社會住宅專案召集人，並兼任新北市都更審議委員會與都市計畫委員會主委，授予重權。

葉世文爆弊案後 許「被退休」

在葉世文的合宜住宅收賄弊案爆發後，檢方也著手調查板橋區浮洲及林口區A7合宜住宅案，許是浮洲合宜住宅的評審委員，在朱立倫二○一四年六月宣布競選連任的隔天，市府突然發布新聞稿，表示許志堅退休獲准，由於時機點敏感，外界猜測朱立倫「可能知道了什麼」而劃清界線、快刀斬亂麻，做出許志堅「被退休」的決定。

老同事眼中，許志堅在都市計畫領域十分專業，也尊重合議制的審查結果，未料竟捲入收賄案被判刑，友人都感到惋惜。

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