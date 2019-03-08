涉賄2都更案 停擺3年多

2019-03-08

市府暫停審議

〔記者賴筱桐／新北報導〕前新北市副市長許志堅涉收賄案的板橋區介壽段土地、新店區廣明段土地這兩筆都更案，在收賄爆發後，市府已暫停兩案都更審議程序，至今停擺三年多，兩案都尚未核定。

板橋介壽段 估總銷售額24.5億

板橋區介壽段都更案位於中山路一段、中山路一段五十巷與民族路的街廓，離捷運府中站約三百公尺，鄰近熱鬧的府中商圈，基地面積約一二七五平方公尺（約三八六坪），其中市有地面積一二六六平方公尺，公有地佔整體比率九十九％，私有地僅九平方公尺，土地使用分區是商業區，預計興建地上十九層的商業大樓。

板橋區介壽段都更案在二○一三年由財政局辦理公開甄選作業，由樂揚建設取得最優的申請人資格，估計全案總銷售金額二十四．五億元，市府約可分回房地價值十七億元；二○一四年樂揚建設提送事業計畫暨權利變換計畫書，市府召開兩次專案小組會議，尚未審議完成。樂揚建設是興櫃建商，曾因士林「文林苑」與不願都更戶王家對壘四年，一舉躍上媒體版面。

新店區廣明段都更案位於新店區北宜路一段、能仁路口，鄰近新店國小，基地面積五九五一平方公尺（約一八○三坪），距捷運新店站約六百公尺，土地使用分區是住宅區，範圍內多為老舊磚造或鐵皮屋等建物，巷道狹小。

新店廣明段 預計建29層大樓

寶興建設二○○八年起申請都更，預計興建地上二十九層大樓，事業計畫二○一三年發布實施，權利變換計畫在二○一五年六月經新北市都更委員會審議通過，至今尚未核定發布。

新北市都市更新處長張溫德表示，上述兩案在許志堅的收賄案爆發後都已暫停審議，靜候司法調查，市府尊重判決結果，因為涉及法律問題，要等收到判決書後，再研議後續行政處分。

許志堅涉收賄的2起都更案

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