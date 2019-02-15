看問題》最高薪罷工告段落 仍有未爆彈

2019-02-15

記者黃以敬／特稿

桃市機師職業工會發動華航機師自春節罷工長達七天終於落幕，機師工會爭得航班加派人力、十三個月全薪的待遇福利改善，墊基的卻是三萬旅客及旅遊業重創等社會成本。這場堪稱台灣史上「最高薪」的機師罷工雖然落幕，但政府及立院如不思考勞工爭權與公共運輸服務維持的兩全之策，連假的交通事業罷工恐將成為常態，未爆彈若未除，民眾「行的權益」永遠是爭權爭錢的犧牲品。

二○一六年六月華航空服員罷工，選在蔡英文總統出訪之際，挾的是國家元首出訪痛失顏面；此次機師罷工，更刻意選在旅客最多的春節罷工，則是刻意踩踏在全民的交通權益上去爭自身權益；其實只要預告罷工而導致旅客轉搭，還是能造成華航營運衝擊而達到目的，卻刻意選在春節突襲式罷工，工會更是訴求一變再變而延長罷工，更引發民怨而正當性大減。誠如未參與罷工的華航機師所言，這場罷工雖程序合法，但確實不合理不合情。

面對越多民怨及上百機師退出，機師工會此次明顯是「見好就收」而終止罷工，但民眾對勞運反感勢必增加。

而華航方面，此次被迫讓步增加十二小時及八小時航班人力，雖勉強是守住工會原始罷工訴求的底線，但罷工造成營運及賠償損失恐近十億及商譽重創，未來半國營的華航每年人事成本壓力更將倍增，市場競爭力更弱而虧損危機增加。

華航實有必要檢討無法避免罷工危機的管理失職及溝通不良，甚至做為最大股東的交通部及政府，也必須慎重思考華航更趨民營化的可能性，否則華航虧錢，最後還是得全民買單。

歐洲比利時，前日才因三大工會罷工而全國交通癱瘓。台灣做為海島，一旦國內交通癱瘓更勢必全民無法動彈。七天的華航機師罷工看似落幕，但台灣交通運輸動輒會被癱瘓的危機還在擴大，政府必須更審慎思考交通事業罷工的合理規範，或是修法明定罷工預告期，或是規範罷工也須提供一定比例運輸服務，否則台灣社會為此次罷工付出的社會成本將只是白費。

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