「輕‧便‧捷」時尚旅士：Maison Kitsuné輕、潮、又耐操！

2019-03-29

記者方惠宗／台北報導

時尚如何以更輕便、更聰明的方式帶來更好的旅行享受？

輕、潮、又耐操！

以「狐狸」為品牌象徵符號的法日混血潮流品牌Maison Kitsuné與輕盈耐操的美國休閒袋品牌Eastpak聯手合作，推出Maison Kitsuné×Eastpak假日限量輕旅系列，以功能與實用性兼具的各款旅行袋，共通特色就是輕巧有型、強韌耐磨、多層分類、方便收納，帶來新一季的假日風尚。

經典狐狸圖樣與美式星星圖案組成的「Camo Fox」為此系列帶來亮眼、極具辨識感的圖樣設計，透過深淺不一的藍色，以及點綴性的白色為基調，搭配Maison Kitsuné字體Logo的飾帶裝飾，並於重點處裝飾Eastpak品牌Logo，在大面積的、宛如星空的藍調色階之中，展現出迷彩圖紋般的迷樣風采。

更令「輕旅」人士嚮往的是該系列所選用的面料，一如Eastpak所秉持的輕量、耐操特色，面料兼具耐磨、耐撕裂性，以及防潑水性等特色，符合假日旅行訴求，也適合各種場合使用。

Maison Kitsuné×Eastpak共有五款單品，包括可放置13吋筆電的OUT OF OFFICE後背包、ISABELLA手拿包、PERCE圓筒旅行袋、FLASK托特袋、BUNDEL腰包等五款商品，於複合式精品店「Hotel V」上市。

圖片提供／Maison Kitsuné

Maison Kitsuné與Eastpak聯手打造輕旅系列，設計出五款輕量旅行袋。圖中包款為後背包，3,880元。

後背包設有13吋平板、電腦的專屬空間。

Maison Kitsuné×Eastpak ISABELLA手拿包，1,680元。

Maison Kitsuné×Eastpak PERCE圓筒旅行袋，4,080元。

Maison Kitsuné×Eastpak FLASK托特包，3,880元。

Maison Kitsuné×Eastpak BUNDEL腰包，2,280元。

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