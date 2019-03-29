「輕‧便‧捷」時尚旅士：PORTER INTERNATIONAL行動力十足的甜系手袋！

2019-03-29

記者方惠宗／台北報導

時尚如何以更輕便、更聰明的方式帶來更好的旅行享受？

行動力十足的甜系手袋！

標榜機能與實用的Porter International，風格較偏陽剛、中性，甚至男性專屬的印象，這次要一舉破除了！這家以黑色尼龍為設計主軸的品牌，本季大膽推出有別以往中性的單一選擇，運用Young×Sweet×Color等甜美概念的相乘方程式，榨取大量「甜系」色彩，以不同以往的色彩感官滲入城市生活，要讓女孩們也開始可以擁有自己的Porter清單。

還記得Porter International曾在2017年推出的Puff系列，當時這款擁有蓬鬆輪廓的設計，一上市就擄獲「潮青」熱愛，現在，這個系列要為不同個性的「女孩」再現，將行動機能與復古外觀合體，以柔軟慵懶版型順應穿搭、購物、移動、商務等多功能，充分賦予女孩更大的行動力更是最大重點！

首先，女孩化的粉蠟色、柔粉色等精緻色彩一眼吸睛，設計團隊為Puff賦予粉藍、粉蠟黃、紅、灰綠、灰藍、茶褐色、杏色等新色。專為女孩日常行程所需而設的活用包型，則是收納自如不受侷限的包內大空間，這也是因應新世代的行動趨勢而生。此外，在隨機而動的搭配性上，包款風格重新平衡正裝與休閒，將類手工的抓褶感、弧形慵懶輪廓與立體縫製口袋做為造型亮點，附上長背袋，可單肩背、斜肩背與手提，隨心變換，無拘無束。

圖片提供／PORTER INTERNATIONAL

Porter International Puff系列大型款，2,850元。

Puff系列大型款擁有收納自如的大空間。

Porter International Puff系列小型款，2,450元。

就連小型款也能分類收納得有條不紊。

Porter International為Puff系列賦予多樣精緻色彩。圖為大型款。

Porter International為Puff系列賦予多樣精緻色彩。圖為大型款。

Porter International為Puff系列賦予多樣精緻色彩。圖為大型款。

Porter International為Puff系列賦予多樣精緻色彩。圖為大型款。

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