「輕‧便‧捷」時尚旅士：Louis Vuitton時尚明亮 混血旅件

2019-03-29

記者方惠宗／台北報導

時尚如何以更輕便、更聰明的方式帶來更好的旅行享受？

時尚明亮 混血旅件

Louis Vuitton推出全新的「混血」系列「Taïgarama」，將問世超過25年、以洗鍊與堅韌著稱的Taïga皮革結合LV Monogram帆布，賦予更新鮮明的亮彩色調，堪稱一場年輕活力與時尚經典的絢麗融合。

有如一封充滿異域情調的夏日邀約，明亮的色調喚起一場前往地球彼端的旅行，Taïgarama以巴伊亞黃、亞馬遜綠、太平洋藍與極地白以及著名的Eclipse黑曜石幽暗色調一同亮相，款式包括多款手袋及配飾，觸感柔軟，而外型則富有現代都市風格。經典的Keepall旅行袋和Discovery後背包配有可調節皮革肩帶，與Outdoor郵差包一樣方便攜帶，也可搭配同系列Bumbag迷你腰包，輕便成行。 Horizon滾輪行李箱、拉鍊手袋、各式皮夾和極具功能性的卡夾等，為該系列畫龍點睛。

圖片提供／Louis Vuitton

LV Taïgarama白色Horizon行李箱129,000元；Messenger Bag，57,500元。

LV Taïgarama Keepall50旅行袋，91,000元。

LV Taïgarama後背包，75,000元。

LV Taïgarama郵差包，各57,500元。

LV Taïgarama長型小手拿包（上），17,900元；小錢包（下）， 19,900元。

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