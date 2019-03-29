「輕‧便‧捷」時尚旅士：Georg Jensen輕旅表率 北歐美學

2019-03-29

記者方惠宗／台北報導

時代變遷，科技進步，旅行的需求也日新月異。

輕旅表率 北歐美學

Georg Jensen將銀飾工藝與居家生活品味延伸至旅行領域，以品牌「Georg Jensen Men’s」推出的包袋及旅行用品系列可說是「輕旅表率」，全球首間旅行概念店開在台北微風南山，一款名為INFINITY的行李箱大熱銷，正式宣告這家象徵北歐生活美學的百年老字號為旅人所帶來的嶄新風格。

在北歐設計的人性化思考之下，Georg Jensen Men’s呈現的是化繁為簡的優雅與沈靜，行李箱之外的包款上，又以MUUTOS系列為簡約時尚最佳代表，簡潔俐落的線條延續Georg Jensen一貫的美學概念，儘管被視為潮流符號的「迷彩」也被發揮得別有逸趣。另外，外型簡單細緻、重視內部細節設計的PURITY系列，外觀輪廓宛如無機物的天然感，機能則回歸到最單純的使用體驗，令外出旅行與日常工作皆能擁有明快、爽朗的摩登感受。

圖片提供／漢尼爾

Georg Jensen Men’s軟式立體收納袋，約1,780至2,680元。

Georg Jensen Men’s MUUTOS系列灰色旅行袋，15,580元。

Georg Jensen Men’s MUUTOS系列限量迷彩色旅行袋，15,580元。

Georg Jensen Men’s PURITY系列灰色大型後背包（左），13,680元；黑色小型後背包（右），12,380元。

Georg Jensen Men’s PURITY限量迷彩色後背包。圖為大型款，15,580元。

Georg Jensen Men’s PURITY限量迷彩色後背包。圖為小型款，13,480元。

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