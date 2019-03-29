「輕‧便‧捷」時尚旅士：Montblanc最潮筆記 手寫、數位瞬間移轉

2019-03-29

記者方惠宗／台北報導

時尚如何以更輕便、更聰明的方式帶來更好的旅行享受？

最潮筆記 手寫、數位瞬間移轉

2017年問世的萬寶龍（Montblanc）數位擴增筆記本掀起了一次書寫革命，不僅讓擁有實際紙張書寫感，還能隨時隨地整理、分享筆記內容；透過內建功能，手寫筆記和素描即能立刻從紙張轉換至數位裝置，為工作增添效率及樂趣。尤其精巧設計適合於旅行使用，即使在有限的空間，如飛機或火車，也能輕鬆工作，大受各界商務人士所喜。這一季，萬寶龍為這款「筆記本」換上時尚封套，包括綠／灰色迷彩、藍／灰色迷彩、以及都市競速典藏款（Urban Spirit Racing），帶來更精緻的工作感受。

針對追求時尚與工作效率的創意人才，萬寶龍為數位擴增筆記本推出全新的迷彩紋Saffiano皮革雙色組合全拉鍊式外殼，更富潮流與精緻品味。同時，萬寶龍自昔日賽車精神擷取靈感，結合平滑柔軟的穿孔式皮革與特殊紅黑設計的緹花襯裡，打造都市競速典藏款，散發賽車與復古風範。

圖片提供／Montblanc

數位擴增筆記本採全新拉鍊式外殼設計，內含一本筆記本與一支書寫工具。

萬寶龍數位擴增筆記本換裝登場，推出迷彩紋Saffiano皮革拉鍊式外殼。

萬寶龍匠心系列迷彩藍數位擴增筆記本，25,400元。

萬寶龍Urban Spirit都市典藏競速系列數位擴增筆記本，25,400元。

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