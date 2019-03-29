「輕‧便‧捷」時尚旅士：TUMI Plug Chic！登機箱隨插隨用

2019-03-29

記者方惠宗／台北報導

時代變遷，科技進步，旅行的需求也日新月異。

Plug Chic！登機箱隨插隨用

Tumi招牌Alpha 3系列改版登場，整體線條更簡潔時尚，還為每款登機箱設有USB充電孔、雙開口設計、前片U型大口袋等，更多符合現代所需的貼心細節。Tumi忠實粉絲、54歲美國創作歌手Lenny Kravitz對新款Alpha 3讚不絕口，他說，「當你在外旅遊及生活的時候，行李箱就像是你出門在外的家；無論在飛機上、飯店或是表演後台，你總是希望它可靠、耐用且讓你感受安定。」完全肯定Tumi滿足了這些需求。

Alpha系列問世至今10年，本季以礦石灰色尼龍搭配棕色皮革飾邊別開生面，而且行李箱在該有的容量上變得更窄、更高，讓佔地面積相對變小，提高了旅人在居家、下榻酒店，甚至車輛行李箱的收納效率，箱內隔間也更貼心多元，加上前、後雙開式設計，取物更方便，輔以最新的雙向TSA海關鎖，讓行李箱的前後開口可由同一安全鎖鎖上，無須擔心安全問題。同時，每款登機箱都配有USB充電功能，這項小細節對於需要快速穿梭的商旅人士來說，就像擁有隨插隨用的行動插座，令人安心。

Tumi熱銷10年的Alpha系列，前身來自軍用級的彈道尼龍材質（Ballistic Nylon），並以這項堅韌材質製造出能夠承受旅遊中各種磨損的行李箱。升級版的Alpha 3系列更上層樓，並推出配件套組，皮件選色豐富，皮標亦可烙名、滿足客製所需。Tumi創意總監Victor Sanz說：「旅遊風氣日益熱絡，而且科技不斷變化，適時的調整商品、做出改變，代表品牌又往前推進一步。」

圖片提供／TUMI

美國創作歌手Lenny Kravitz為Tumi 2019形象廣告入鏡：「當你在外旅遊及生活的時候，行李箱就像是你出門在外的家。」

Tumi Alpha 3，Tall 4 Wheel Duffel黑色拉桿公事箱，51,400元。

Tumi Alpha 3，27吋礦石灰旅行箱，45,300元。

Tumi Alpha 3，20吋礦石灰登機箱，30,800元。

登機箱的USB充電孔是全新亮點；俐落、簡便的貼心設計投商旅所喜。（記者方惠宗攝）

登機箱的USB充電孔是全新亮點；俐落、簡便的貼心設計投商旅所喜。（記者方惠宗攝）

登機箱的USB充電孔是全新亮點；俐落、簡便的貼心設計投商旅所喜。（記者方惠宗攝）

Tumi配件組，灰彩印花款。3,700元。

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