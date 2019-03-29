「輕‧便‧捷」時尚旅士：Louis Vuitton奢華入耳

2019-03-29

記者方惠宗／台北報導

時代變遷，科技進步，旅行的需求也日新月異。

奢華入耳

法國精品Louis Vuitton（簡稱LV）進軍音響市場，推出採用尖端科技的「Horizon」無線耳機。亮眼的外型色調以標誌性的LV Monogram為主，風格一眼即識，技術上則是採用專業耳機廠Master & Dynamic開發的系統，能提供最佳的行動音質。充飽電的聆聽時間達3.5小時。音量控制就在耳機上，使用者可隨時隨地通話和欣賞音樂，相當適合日常通勤或其他旅程。

LV Horizon耳機色彩包括黑、白、紅色，以及黃藍LV條紋，Monogram設計、啞色和亮面對比、動感鮮豔色彩、精緻金屬LV字樣等，都是品牌經典特徵。充電盒的凹面線條洋溢現代感，與Tambour Horizon腕錶相互輝映。Horizon白色Monogram耳機搭配白色充電盒，其它三款則搭配黑色充電盒，可為耳機提供共長達10小時的電力。時代變遷，科技進步，這些新型攜帶式耳機延續LV的歷史傳統，一貫的奢華、旅遊的精神，以及傑出的品質。

圖片提供／Louis Vuitton

LV Horizon耳機可通話、聽音樂，適合日常通勤或其他旅程。35,400元。

充電盒可為耳機提供共長達10小時的電力。

充電盒的設計線條與LV Tambour Horizon腕錶相互輝映。

LV Monogram賦予Horizon耳機不同色彩，圖為紅色款。

LV Monogram賦予Horizon耳機不同色彩，圖為白色款。

LV Monogram賦予Horizon耳機不同色彩，圖為黑色款。

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