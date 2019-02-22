《2019日內瓦錶展專輯》競技時刻 精巧陀飛輪（2）：Roger Dubuis

2019-02-22

記者林欣若／日內瓦報導、攝影

陀飛輪把地心引力對機械錶中「擒縱系統」的影響減至最低程度，提高走時精度，把幾十、上百個零件放在這個小裝置中穩定運行，是機械錶的最高工藝代表。

流星腕錶

大複雜功能通常以男性藏家為主，而羅杰杜彼（Roger Dubuis）的流星腕錶則以極其華麗的機芯設計和鑽石鑲嵌滿足女性藏家。

36毫米錶殼的Excalibur Shooting Star流星腕錶是為女性量身打造的尺寸，搭載RD510SQ鏤空飛行陀飛輪機械機芯，是高級鐘錶中最頂尖的複雜功能之一，羅杰杜彼的經典星辰鏤空標誌，在一道璀璨流星的襯托下更顯絢麗華美。流星腕錶共推出兩款面盤，粉紅款的錶盤以白色珍珠母貝裝飾，藍色款則配備了鑽石鑲嵌錶耳與錶殼，機芯內部搭配精緻的藍色太陽紋裝飾，時髦亮麗的鏤空機芯與絕然奢華創新的精選材質，體現高級製錶技藝與自然雅致風格的完美結合。

圖片提供／Roger Dubuis

Roger Dubuis Excalibur Shooting Star流星腕錶粉色款，玫瑰金錶鑲嵌十顆鑽石作時標，點綴玫瑰金流星與圓形切割鑽石、彩色法瑯星星、玫瑰金指針，5,500,000 元。

Roger Dubuis Excalibur Shooting Star流星腕錶藍色款，36毫米玫瑰金錶殼，錶圈鑲嵌圓鑽，6,000,000元。

手動上鏈RD510SQST機芯裝飾華美。

錶背刻有流星圖案以及限量編號。

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