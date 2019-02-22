《2019日內瓦錶展專輯》競技時刻 精巧陀飛輪（1）：Montblanc

2019-02-22

記者林欣若／日內瓦報導、攝影

陀飛輪把地心引力對機械錶中「擒縱系統」的影響減至最低程度，提高走時精度，把幾十、上百個零件放在這個小裝置中穩定運行，是機械錶的最高工藝代表。

Star Legacy明星傳承系列蛻變概念腕錶

Metamorphosis，蛻變；萬寶龍（Montblanc）以此為名，推出了一款會「變臉」的腕錶。

全新Star Legacy明星傳承系列蛻變概念腕錶，共使用718個組成零件，以獨特的方式呈現報時和宇宙星空；蛻變腕錶配置多種高級製錶複雜功能，可轉換成兩個不同的錶面，錶殼側邊類似三問報時機制的滑桿與錶盤連接，用於啟動複雜功能機制，可以開啟與關閉的活動式遮片，提供佩戴者不同的時間讀取方式，並欣賞地球與月亮的運行。

當活動式遮片閉合時，錶盤6點鐘位置為圓形旋轉式的北半球，用以顯示世界時間，外環為24小時刻度與日夜顯示；當活動式遮片開啟時，可以看到錶盤12點鐘位置的萬寶龍專利級一分鐘外置陀飛輪，象徵太陽之意，如此獨特的設計有賴於外置陀飛輪的結構，使得擺輪可以置於陀飛輪框架之外，錶面蛻變的過程採可反轉式設計，當再次啟動控制裝置時，亦同時帶動反轉機芯的運作，也就是說錶盤上方與下方的活動式遮片再次移換位置，兩款錶面之間的轉換屬於高度複雜功能，共使用了320個零件，完全採用手工細心打造，以確保所有零件均能同步運行。

圖片提供／Montblanc

萬寶龍Star Legacy系列蛻變限量款8，約8,100,000元，遮片閉合時，6點鐘位置的北半球用以顯示世界時間，北半球的外環為24小時刻度與日夜顯示。

遮片開啟時，顯示12點鐘位置的外置陀飛輪。

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