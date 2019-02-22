《2019日內瓦錶展專輯》競技時刻 精準萬年曆（3）：Bovet

2019-02-22

記者林欣若／日內瓦報導、攝影

萬年曆即永恆的日曆，憑藉一套複雜的齒輪機構傳動運行，就可以自動調校大、小月的日期，即使到了閏年的二月份也可以自動調校，是最神奇精密的複雜功能。

Récital 21逆跳萬年曆腕錶

播威（Bovet）最標誌性的「寫字檯」錶殼，也就是錶殼由下而上逐步增厚、傾斜形狀有如寫字檯，今年推出四款複雜功能腕錶，優雅精緻的Récital 21逆跳萬年曆腕錶是其一。

Récital 21的分針和時針均位於腕錶中央，為顯示萬年曆資訊的邊緣提供更多空間，日曆圍繞小時和分鐘並透過逆跳指針顯示，星期和月份圓盤則分別於12點鐘和6點鐘位置的垂直開口顯示，閏年周期則設於3點鐘位置的圓形開口，偏心秒針位於9點鐘位置，清晰易讀。

為了方便調校日期，播威的技術人員研發了一個別具匠心的系統，星期、日期和月份功能皆有其專屬的校正器，每項顯示均可透過傳統的方式單獨調校，腕錶的星期校正器會同步調校日期，進而調校所有萬年曆功能，因此，佩戴者若是需要在腕錶停止數天後調校，只需使用此獨特的校正器進行調校，直至顯示正確的日期為止，其他功能便會完全同步。

圖片提供／Bovet

寫字檯錶殼在6點鐘位置設有傾斜的錶圈，讓讀時更直接方便，設計更符合人體工學，也為腕錶增添優雅氣息。

Bovet Récital 21逆跳萬年曆腕錶，搭載13DM05-QPR自動上鏈機芯，具備小時、分鐘、小秒針、星期、逆跳日期、月份、閏年、動力儲存顯示，約2,448,000元。

機芯配備雙面同軸秒針裝置以及動力儲存顯示，為腕錶完全上鏈後，便顯示5天的動力儲存。

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