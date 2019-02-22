《2019日內瓦錶展專輯》競技時刻 三問報時（1）：Jaeger-LeCoultre

2019-02-22

記者林欣若／日內瓦報導、攝影

三問是腕錶技術中公認最複雜的一個，也是衡量一個品牌技術的指標之一。

超卓傳統大師萬年曆球體陀飛輪三問腕錶

積家（Jaeger‑LeCoultre）今年的展場內不少製錶師親自坐鎮，近距離示範精細複雜的機芯工藝，不難看出品牌對於自家工藝有著十足的信心和驕傲，新作Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel超卓傳統大師萬年曆球體陀飛輪三問腕錶，名字長、功能也複雜，這是積家推出的多軸陀飛輪當中，第一款結合恆定動力裝置、萬年曆以及四音錘三問功能的頂級複雜型腕錶。

腕錶搭載由積家研發的第五款多軸陀飛輪，配備的組件經過重新設計後尺寸減小，使腕錶更適合日常佩戴，一般而言，減小裝置的尺寸會讓容錯性降低，也因此微型化作品更見珍貴和複雜，積家在創造尺寸更小的陀飛輪時，同時打造更適合佩戴的Gyrotourbillon球型陀飛輪腕錶，成功製作出安全可靠的高度複雜裝置。

西敏寺鐘聲源自倫敦西敏宮著名大笨鐘的報時樂韻，耳熟能詳，其四段式旋律由四個音符組成，積家以四組音簧和音錘重現西敏寺鐘聲，並在三問報時裝置啟動時指示刻鐘，敲鐘之間的中斷和間歇靜音，難免會影響鐘聲悠揚悅耳的旋律，為了營造悅耳的鐘聲，積家在鳴響裝置中加入靜音時距縮減系統，即使未有敲響整組西敏寺刻鐘聲響，也能確保在下一分鐘敲響前，不會因未有敲響的刻鐘報時而有所延誤，每當啟動鳴響裝置，腕錶的時鐘、刻鐘和分鐘報時會連貫地奏響報時樂音。

圖片提供／Jaeger-LeCoultre

Jaeger‑LeCoultre Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel超卓傳統大師萬年曆球體陀飛輪三問腕錶，43毫米錶殼搭載184型手動上鏈機芯，具備時、分顯示、跳字日期顯示、雙向萬年曆（星期、日期、月份、年份）、Gyrotourbillon球型陀飛輪、西敏寺鐘聲三問報時等功能。

腕錶配備了飛行擺輪的嶄新飛行陀飛輪，透過恆定動力裝置，讓精準的藝術更上層樓。

積家的球形陀飛輪框架採用鈦合金材料，直徑8.8毫米，容納92個零件，總重量只有0.4克，並且搭載一分鐘恆定動力裝置，保證走時精準。

Jaeger‑LeCoultre迄今製作的腕錶機芯超過1,200款，掌握180種不同製錶及與腕錶相關的錶廠專業技藝，並擁有逾400項註冊專利，SIHH展場內請來製錶師親自示範，展現傲人的製錶工藝。

Jaeger‑LeCoultre迄今製作的腕錶機芯超過1,200款，掌握180種不同製錶及與腕錶相關的錶廠專業技藝，並擁有逾400項註冊專利，SIHH展場內請來製錶師親自示範，展現傲人的製錶工藝。

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