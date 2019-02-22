《2019日內瓦錶展專輯》競技時刻 精準萬年曆（2）：IWC

記者林欣若／日內瓦報導、攝影
萬年曆即永恆的日曆，憑藉一套複雜的齒輪機構傳動運行，就可以自動調校大、小月的日期，即使到了閏年的二月份也可以自動調校，是最神奇精密的複雜功能。
噴火戰機大型飛行員萬年曆腕錶
沙夫豪森IWC萬國錶今年以飛行為主題，展場處處可見機艙、停機坪、駕駛室等裝置，最受矚目的莫過於停在戰場中央的噴火戰機，觀展賓客不論男女，都為這架航空史上最精良的研發成果讚嘆，而IWC的噴火戰機系列腕錶，亦是向英國傳奇戰鬥機設計師獨特的工程技藝致敬。
噴火戰機腕錶系列結合外型與功能，設計靈感來自經典的導航腕錶馬克十一，所有噴火戰機腕錶均搭載高品質IWC萬國錶自製機芯，全新推出的噴火戰機大型飛行員萬年曆腕錶，搭載IWC萬國錶52615型自製機芯，動力儲備長達七天。萬年曆可自動辨識不同月份長度及閏年，直到2100年都不需要調校，所有顯示完美同步，可透過錶冠輕易調校腕錶，雙月相顯示展現月亮在南北半球的正確位置，每577.5年才需要校正一天的誤差。
圖片提供／IWC
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由雷金納爾．米契爾（Reginald J. Mitchell）設計的英國戰鬥噴射機噴火戰機是完美功能設計的結晶，橢圓機翼不僅讓噴火戰機格外敏捷、操控便利，外型更是獨一無二。
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IWC噴火戰機大型飛行員萬年曆腕錶，46.2毫米，青銅錶殼、鈦金屬錶背、橄欖綠錶盤、鍍金指針。
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可透過透明藍寶石玻璃錶背欣賞精美的IWC萬國錶自製52615機芯。
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