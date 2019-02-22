《2019日內瓦錶展專輯》競技時刻 三問報時（2）：Vacheron Constantin

2019-02-22

記者林欣若／日內瓦報導、攝影

三問是腕錶技術中公認最複雜的一個，也是衡量一個品牌技術的指標之一。

Les Cabinotiers閣樓工匠三問萬年曆腕錶

江詩丹頓（Vacheron Constantin）的Les Cabinotiers閣樓工匠部門，沿襲品牌引以為傲的高級製錶傳統，專門負責創製獨一無二的時計，在每一年的SIHH展場上，閣樓工匠總是推出令人讚嘆的工藝之作；今年的Les Cabinotiers閣樓工匠三問萬年曆腕錶融合了三問報時和萬年曆兩大複雜功能，但錶殼厚度僅10.44毫米，纖薄靈巧。

腕錶搭載的1731QP機芯厚度僅5.7毫米，零件卻多達438個，部分零件如髮絲般纖細，機芯每小時震動21,600次，動力儲存約65小時，能夠為小時、分鐘、星期、日期、月份、閏年顯示、月相和三問報時功能提供充足動力，其中最讓人讚嘆的便是由Les Cabinotiers閣樓工匠部門研發的鳴響調速器，用以控制音錘擊打音簧節奏所研發的鳴響調速機制，運轉時完全靜音，佩戴者可以在無雜音干擾下，完全享受三問報時的樂聲。

雖然功能複雜，但錶盤設計力求簡潔明確，各項顯示功能布局平衡，星期、日期和月份顯示位於錶盤上半部分，清晰易讀，而錶盤下半部分則為金質的月相盤預留了充足空間，只有錶殼左側的三問報時滑塊展現出腕錶的複雜特性。

圖片提供／Vacheron Constantin

Vacheron Constantin Les Cabinotiers閣樓工匠三問萬年曆腕錶粉紅金款。

Vacheron Constantin Les Cabinotiers閣樓工匠三問萬年曆腕錶白金款。

高級複雜的1731 QP機芯，僅供Les Cabinotiers閣樓工匠系列使用。

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