《2019日內瓦錶展專輯》競技時刻 精準萬年曆（1）：A.Lange & Söhne

2019-02-22

記者林欣若／日內瓦報導、攝影

萬年曆即永恆的日曆，憑藉一套複雜的齒輪機構傳動運行，就可以自動調校大、小月的日期，即使到了閏年的二月份也可以自動調校，是最神奇精密的複雜功能。

Datograph Perpetual Tourbillon腕錶

朗格（A.Lange & Söhne）的Datograph Perpetual Tourbillon腕錶，光憑命名便可看出其複雜性，Datograph代表配備精確跳分積分盤和經典朗格大日曆顯示的飛返計時碼錶，Perpetual代表配備瞬跳顯示的萬年曆，其月相顯示的精確表現長達122.6年，Tourbillon代表具備專利停秒裝置的一分鐘陀飛輪。

Datograph Perpetual Tourbillon的前身是朗格在1999年推出的首款Dato-graph，罕見的經典導柱輪設計、精確跳分積分盤和飛返功能組合備受矚目，進化後的Datograph Perpetual Tourbillon錶殼直徑更大，因此得以擴展副錶盤，用於容納萬年曆的顯示。小秒針、星期和日夜指示位於左側，精確跳分積分盤、月份和閏年顯示位於右側。

搭載的L952.2機芯配備三個隱藏式校正器可獨立調整月相、星期和月份顯示，10點鐘位置的綜合按鈕可同時推進所有日曆顯示，機芯的每個細節皆由人手修飾，展現朗格一絲不苟的德國製錶精神。

圖片提供／A.Lange & Söhne

A.Lange & Söhne Datograph Perpetual Tourbillon腕錶，具備時分秒顯示、專利停秒裝置的陀飛輪、精確跳分積分盤的飛返計時碼錶、計速刻度、附大日曆、星期、月份和閏年顯示的萬年曆、月相顯示以及動力儲存指示，約9,246,000元。

18K玫瑰金錶盤散發精緻光澤，以藍鋼指針點綴出紳士優雅。

L952.2機芯符合朗格最嚴格的品質標準，佩戴者可透過藍寶石水晶玻璃底蓋觀賞由729個零件組成的複雜機芯。

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