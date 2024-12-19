雲林今年前11月 觀光人次破2千萬

古坑綠色隧道也是雲林重要觀光景點。（記者黃淑莉攝）

2024/12/19 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣「香客轉遊客，遊客變常客」策略見成效，今年一至十一月觀光人次突破二千萬人，名列第一、第二的北港朝天宮、武德宮分別有九四三萬人、八三○萬人。縣府文化觀光處指出，西螺「福興宮」明年也將納入觀光遊憩據點，成為新的「神」隊友，觀光人次有機會再創新里程碑。

香客轉遊客 北港朝天宮達943萬人次

文觀處長陳璧君指出，目前觀光署觀光遊憩人潮統計據點雲林有五處，分別為北港朝天宮、北港武德宮、劍湖山世界、草嶺、綠色隧道，其中朝天宮只提供團客數據，九四三萬是不含「散客」。

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陳璧君說，雲林只有五處統計據點，卻能創造突破二千萬觀光人次佳績，除雲林是宗教大縣，縣府藉由宗教文化魅力，推出「香客轉遊客，遊客變常客」的策略，串連廟宇周邊觀光景點、人文路徑及具特色的社區人文據點，讓香客來參拜祈福也能留下來觀光，由此可見雲林的觀光潛能深厚，有更多需要被挖掘及看見之處。

陳璧君表示，西螺福興宮每年也有二、三百萬人次，縣府已爭取西螺福興宮成為雲林第六個觀光遊憩據點，並打造從西螺大橋沿縣道一四五線，從西螺、虎尾、土庫、元長到北港的朝聖大道旅遊路線。

文觀處說，十二月到明年春天雲林有一系列活動登場，本週六、日有雲林溪流動藝術饗宴、下週六廿八日糖都嘉年華，明年初有北港燈會、草嶺石壁櫻花季等，歡迎大家到雲林漫遊、吃美食，更多旅遊資訊可上「慢遊雲林」FB粉絲專頁及「慢遊雲林APP」查詢。

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