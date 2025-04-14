一路好天氣到週四！西半部白天近30度 週五鋒面接近再變天

一週降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

2025/04/14 11:38

〔記者林志怡／台北報導〕今起好天氣回歸，中央氣象署指出，今日白天起，各地氣溫將明顯回升，且天氣晴到多雲，西半部地區氣溫可達近30度，週四前也將進一步回暖，但週五起受到鋒面接近影響，北台灣降雨機率再度提高，且花東可能有局部短暫陣雨發生，實際降雨情況視鋒面與台灣的距離而定。

中央氣象署預報員李孟軒說明，今起東北季風減弱，清晨受輻射冷卻影響，氣溫仍然偏低，尤其北部地區出現局部10至12度左右的低溫，但白天起氣溫將明顯回升，西半部地區可達28度以上、東半部地區約25至27度，且各地晴到多雲，僅東南部、恆春半島有零星降雨。

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李孟軒指出，穩定的天氣型態將一路持續至週四，且明後兩天仍僅有東半部有零星雨，週四則因水氣稍有增加，除東半部地區有局部短暫雨外，午後山區也需注意零星降雨。

針對氣溫方面，李孟軒說，週二受到風向轉變、微弱東北風影響，北部地區氣溫將下降2至3度，但週三台灣周邊就會恢復東南風的環境，恢復偏高的氣溫，但週三前需注意日夜溫差較大，各地清晨低溫僅16至18度。

李孟軒提醒，週五將有一波鋒面抵達台灣北方海面，造成周邊水氣增加，中部以北、東北部、南部山區降雨機率提高，花東有局部短暫陣雨，但實際雨勢視鋒面與台灣的距離而定，且若降雨時間較長，氣溫可能稍有下降。

一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

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