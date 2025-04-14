罷綠委領銜人被搜索 吳崢：黃呂錦茹、朱立倫要為全台大抄襲負責

民進黨發言人吳崢（左）、律師黃帝穎（右）14日召開「又抓到了！藍白假連署！」記者會，播放連署現場違法影片。（記者塗建榮攝）

2025/04/14 11:38

〔記者陳昀／台北報導〕針對今傳出罷免吳思瑤、吳沛憶領銜人李孝亮等人遭搜索，民進黨發言人吳崢表示，國民黨勿以政治口水轉移焦點，關鍵是在幕後操盤，用組織名冊系統性行使偽造文書的組織犯罪，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、黨主席朱立倫，才是要為國民黨全台大抄襲負上最大責任的人。

吳崢、黃帝穎今天在中央黨部召開記者會，黃帝穎回應媒體提問表示，兩案皆已被證實有高比例死亡連署，在法律上有偽造文書的鐵證，若相關涉案人士持續藉此做政治操作，恐被認為犯後毫無悔意。搜索是檢察官蒐證足以說服法院有搜索必要，法院才會裁准搜索票，國民黨青年軍應尊重法定程序。

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吳崢補充表示，國民黨勿用政治口水來轉移焦點，以李孝亮領銜的罷免吳沛憶案為例，一階段連署出現108位死亡連署，李孝亮母親也出面作證李孝亮根本就是人頭，因此人證、物證皆具。更重要的是，除了幾位國民黨青年軍之外，背後的關鍵是在幕後操盤，用組織名冊系統性行使偽造文書的組織犯罪。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，以及黨主席朱立倫，才是要為國民黨全台大抄襲負上最大責任的人。

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