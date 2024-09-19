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首頁　>　雲林縣

雲縣爭農業權 對地補貼每公頃40萬

2024/09/19 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣府昨天舉辧國土計畫下的農業發展與農業權論壇，縣長張麗善表示，希望藉此讓雲林倡議的「農業權」引起社會共鳴，也讓中央聽到農民的心聲及專家學家的建議，除對地補貼每公頃四十萬元，還有投入農政資源改善農水路及排汲水問題，保障農產品合理穩定收入。

張麗善表示，配合國土計畫法推動劃設的農業發展地區，農一、農二占全縣土地面積約六成，農業就是糧食安全，也是國家安全，農業權不僅限於保障土地，也更應保障農民的生活跟農業經營，才能真正回應糧食安全的目標，以及公正轉型。

成功大學張學聖教授表示，國土計畫是國家國土邁向永續非常關鍵的一步驟，國土計畫中農業發展地區更是重中之重的關鍵，國家必須很嚴肅的來看待農業，目前農民所得偏低，擁有農地被劃設為好的農地，卻是相對低收入，這在國家邁向轉型正義過程中有必要思慮與調整，藉由國土計畫推動，一併把農業支持系統建置完成，才是國家邁向永續的重要關鍵。

張麗善說，雲林縣提出農業權的對地補貼每公頃四十萬元，這是以水稻一、二期共收入四十萬元所提出的標準，目前太陽光電案場一公頃租金也是四十萬元，縣府只是取平衡點做標準，讓中央參考，另外就是農政資源也要投入，讓未重劃或重劃區等非灌溉區或年久失修農水路改善，發揮優良農地功能。

縣府農業處長魏勝德表示，藉由論壇提出對於農業權討論，建請中央投入資源強化農業發展並維護農民權益，以實現國土及農業永續發展。

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