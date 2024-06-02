雲林濁幹線通水 灌溉3.4萬公頃農地

濁幹線灌溉滿百年，昨由農業部次長黃昭欽（中）主持通水儀式。（記者李文德攝）

2024/06/02 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕「濁幹線」是雲林第一大灌溉系統，一九二四年通水後，固定每年六月舉辦通水儀式，供雲林二期稻作灌溉，總灌溉面積約三萬四千五百公頃，迄今通水已滿百年，極富歷史意義，農水署昨隆重舉行通水儀式，目前濁幹線有十七．五公里正在改善，年底全線就能完工。

今年滿百年 雲林最大灌溉系統

一九二○年由八田與一興設的嘉南大圳，其中「濁幹線」是嘉南大圳在雲林的主要幹線水路，流經林內、莿桐、虎尾、土庫、元長等。一九二四年完成雲林地區的濁幹線通水，是雲林最大灌溉系統，每年固定六月一日至十二月廿五日提供雲林二期稻作灌溉用水，總灌溉面積約三萬四千五百公頃。

農業部次長黃昭欽主持通水儀式

昨天的通水典禮由農業部次長黃昭欽主持，農水署長蔡昇甫，副署長林國華、立委劉建國、前立委林文瑞、林內鄉長劉姿言、元長鄉長李明明與多位地方民代出席，祈求風調雨順、通水順利。

黃昭欽說，當時八田與一率領台、日工程師將濁幹線做好，讓此地成「富米之鄉」，帶著敬天謝地、飲水思源的心情舉辦通水儀式；劉建國表示，濁幹線照顧許多良田，感念前人付出。

蔡昇甫表示，水是生命泉源更是農業命脈，將善用物聯網、大數據、雲端及AI科技，導入智慧灌溉方式，讓濁幹線運作更加順暢，能夠因應現今天候不穩；農水署表示，濁幹線改善後的隙地也將興建帶狀調蓄池，預計共設十三池、蓄水量達五十五萬噸，強化提升供水韌性。

農水署打開濁幹線進水口水門，開始灌溉雲林農田。（記者李文德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法