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    結合國慶煙火雲林國際偶戲節 主視覺「超派偶宇宙」曝光

    2024雲林國際偶戲節主視覺「超派偶宇宙」。（圖由雲林縣府提供）

    2024雲林國際偶戲節主視覺「超派偶宇宙」。（圖由雲林縣府提供）

    2024/08/15 09:40

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕2024國慶煙火在雲林施放，第22屆雲林國際偶戲節將結合國慶煙火從10月10日至10月13日登場，活動將以呈現各式各樣的偶、歡慶、遊行嘉年華為重點，讓大家看到雲林獨特的文化與觀光量能，縣府文化觀光處公布主視覺「超派偶宇宙」，以繽紛色彩展現戲偶中生、旦、淨、末、丑的特色。

    文觀處長陳璧君表示，今年雲林國際偶戲節主視覺「超派偶宇宙」由設計總監顏伯駿所帶領的三頁文團隊操刀，以歡慶、遊行、嘉年華為主軸作為主視覺創作核心，將戲偶們作為大型歡樂遊行的成員朝著目標不斷前進，並將戲偶中的「生、旦、淨、末、丑」化作高矮胖瘦不一，各具鮮明身型特色的人物穿插其中，表現出偶戲文化的獨特美感，而隊伍中的戲偶們拿著氣球與旗幟，強化偶戲節的熱鬧歡騰。

    陳璧君說，台語「超派」是超猛、超厲害的意思，象徵著生命力不斷的偶戲，透過主視覺宣告雲林國際偶戲節是獨一無二，且生猛有力，同時藉由「超派偶宇宙」+「歡慶」+「遊行嘉年華」，整體活動將引進宇宙上各式各樣的偶，呈現各國偶戲文化獨特美感，並結合歡慶、遊行嘉年華，民眾來一趟雲林國際偶戲節就可滿足世界的偶戲嘉年華會。

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