雲林拚觀光抽出特斯拉得主 看國慶煙火加碼送日本來回機票

雲林縣舉辦「2024與神同行遊雲林抽百萬名車」活動，縣長張麗善（左）抽出特斯拉幸運得主。（記者鄭旭凱攝）

2024/07/17 12:35

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕雲林縣政府推動觀光旅遊，舉辦「2024與神同行遊雲林抽百萬名車」活動，今天上午抽出百萬名車特斯拉幸運得主，結果由一位沈小姐獲得。由於活動受到歡迎，加上今年國慶煙火將在雲林施放，縣府決定延長活動到10月底，將加碼送出日本來回機票。

「2024與神同行遊雲林抽百萬名車」活動，發票登錄平台啟動至今3個半月，累積登錄數量近40萬筆，消費金額約達4億多元，成功帶動雲林觀光。縣長張麗善今天抽出特斯拉百萬名車幸運得主，結果由雲林的沈小姐幸運獲獎。

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張麗善表示，由於國慶煙火將在雲林舉辦，7月16日還有第2屆雲林觀光工廠聯合促銷活動，加上雲西海洋音樂季、雲林國際偶戲節等，因而決定「2024與神同行遊雲林抽百萬名車」活動將再延長至10月底，最大獎加碼抽日本來回機票及多項好禮，歡迎全國民眾快來雲林玩，順便把機票帶回去。

張麗善表示，2024雲西海洋音樂季，集結四湖三條崙海洋音樂季、口湖成龍濕地流動藝術饗宴及藝術宅急便三大品牌，轉型成為雲西文化觀光廊帶系列活動，7月13日及14日首週三條崙海洋音樂季活動即已締造超過10萬人次，讓三條崙海水域場重現過往盛夏風華。

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