逾1500桌 虎尾中元祭周邊將交管

虎尾中元祭18日登場，七大普度區將有上千桌祭品，場面壯觀。（資料照）

2024/08/15 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕虎尾中元祭本週日（十八日）舉行，七大普度區總計超過一千五百桌祭品，場面盛大，加上虎尾鎮公所舉辦一系列的活動，警方預估將湧入上萬人當天周邊將實施交通管制，呼籲用路人們配合提早改道。

虎尾七大普度區當天將各展特色，德興區擺出休閒娛樂祭品如麻將、五色牌等，讓好兄弟們玩樂；東區則在中正路上準備一座大炮城，晚間九點準時施放煙火；中區晚間七點半起分三階段，讓民眾擲筊領造型毛巾，還有知名毛巾業者準備大型毛巾藝品，供大家欣賞。

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南區則請來超過廿位師傅誦經祈求平安；西區在虎尾天后宮前有重型機車展示；北區則以冰雕、蔬果雕最為特別，將準備兩座大型冰雕；福德區依循傳統在農曆七月十六日普度，也有古文物展。

警方估計當天將湧上萬人，包括光復路與弘道路、新生路與中山路口、林森路市區沿線及中正路等路口有交通管制，由林森路往西螺的用路人可左轉由工專路右轉北平路、左轉光復路轉文科路替代，如民眾要到台七八線快速道路或前往土庫，可以走文科路外環道再接雲九七線，便可到台七八線快速道路或土庫。

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