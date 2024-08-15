中元節將屆需求大 豬價居高不下

2024/08/15 05:30

〔記者李文德、黃淑莉／雲林報導〕中元節將至，各地豬肉需求大增，因天氣炎熱再加上月凱米颱風襲台，豬隻拍賣價格居高不下，甚至一度飆破百元，創今年新高，全國拍賣行情昨日每公斤九七．○八元。雲林縣肉品市場表示，預估中秋節過後價格才能逐漸回穩。另斗六文旦下週將進入採收期，斗六警方明天起執行「護柚專案」，規劃七條巡邏路線，並設置卅四組一二四個鏡頭的監視系統。

全國豬隻拍賣行情資料顯示，四月份起規格豬平均拍賣價格每公斤從八十元左右攀升到昨天每公斤九七．○八元，雲林肉品市場規格豬平均價也達九六．五二元，持續維持高價。

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雲林縣肉品市場業務課長曾俊賢表示，先前因高溫，豬吃不下飯又下痢，供應量減少導致價格上升，上月底凱米颱風又造成中南部一些養豬場淹水，無法順利將豬載上車拍賣，停班停課那幾天僅有幾處市場拍賣，當時全國拍賣平均價一度破百，目前每公斤九五至九八元間，仍居高不下。

曾俊賢指出，中元節將屆供應量逐漸提升，雲林原每日平均交易量約二三○○頭，至今已破平均數，預估週五將達交易量最高峰，可能有二七○○至二八○○頭左右，價格部分，雲林縣拍賣價維持每公斤九五至九六元左右，若要回穩可能需等中秋節後。

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