雲林照顧無醫村 「行動診所」上草嶺

鈺齊國際集團捐贈雲林縣府醫療車打造為「行動診所」，有看診區、醫療設備，能與各大醫院進行遠距視訊醫療。（記者黃淑莉攝）

2024/08/15 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林偏鄉醫療照護再加值，繼古坑草嶺假日急救醫療站、巡迴醫療後，又獲贈醫療車，新增「行動診所」。雲林縣衛生局長曾春美指出，行動診療專車將配合草嶺巡迴醫療提供整合式健康管理服務，有醫師在車上看診、健康諮詢、長照資源轉介、預防接種注射等，後續也會支援海線偏鄉無醫村。

縣府獲贈醫療車 未來也支援海線

雲林縣長張麗善表示，草嶺沒診所、藥局，為解決村民就醫不便及因應日益增加遊客的緊急救護需求，縣府找方法向衛福部爭取在今年二月推出草嶺假日急救醫療站，由縣內六家急救責任醫院在假日派遣醫護團隊上山，提供緊急醫療服務。

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今年七月再開辦巡迴醫療，由台大醫院雲林分院、成大斗六分院分別在每月第一週及第二週的週二有腎臟科、兒科、感染科、免疫風濕科醫師在草嶺、石壁看診。

醫師上山看診 發現腎臟病患不少

台大雲林分院醫師楊豐榮說，本以為山上會以外傷病患居多，但實際上山看診發現多數是內科共病，尤其腎臟病患不少，因就醫不便有病痛都買藥吃，醫師上山看診透過衛教、用藥後改善很多，另也因距離沒有做好追蹤，經由巡迴醫療即時發現罹患肺癌、乳癌前期的村民，可見偏鄉醫療若能提早做好，可降低很多醫療支出。

搭配裝備 與各大醫院遠距視訊診療

曾春美指出，鈺齊國際集團董事長林文智得知雲林偏鄉醫療嚴重不足，捐贈一輛醫療車，經過特殊設計打造，配備有行動診間、生理監測儀、AED、手持超音波等設備，宛如一輛「行動診所」，讓偏鄉醫療團隊「如虎添翼」，未來再搭配遠距視訊裝備，診療時可現場與各大醫院進行遠距視訊醫療，讓偏鄉民眾不用舟車勞頓到醫院就有專業團隊看診，目前會搭配草嶺巡迴醫療站在山區服務，未來也會支援海線偏鄉醫療服務。

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