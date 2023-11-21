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《雲林》日本真言宗訪朝天宮 尋日治觀音像

雲林北港文史工作者發現第五尊真言宗觀音神像。（記者林旻臻攝）

雲林北港文史工作者發現第五尊真言宗觀音神像。（記者林旻臻攝）

2023/11/21 05:30

〔記者林旻臻／雲林報導〕日本真言宗在一九四○年代日治時期，將十二尊觀音供奉在雲嘉南地區等地廟宇，後因戰亂多數遺失，陸續找到六、七尊，今年雲林縣北港鎮文史工作者又發現一尊神像，日本真言宗大法師昨日在朝天宮舉辦轉經會，並前往北港彌陀寺驗明神像正身。

北港朝天宮今年五月舉辦媽祖遶境活動，北港集雅軒藝陣文物出土，發現一尊觀音神像，朝天宮時任管理員阮火權、信眾蔡瑞福將其保存於北港彌陀寺，並確認彌陀寺也是日治時期真言宗在北港的布教所。

日本高野山真言宗無量寺的豐田真彰大法師，昨日與佛光大學佛教學系教授闞正宗、中正大學歷史學系副教授林韻柔等人組成考察團前往朝天宮，透過實地考察了解日治時期真言宗在台傳教情形，並依日式宗教儀式舉行「大般若轉經會」，祈求國家安泰、鎮民平安。

闞正宗說，日治時期政府禁止佛教以外的宗教，所有宮廟必須淨空，朝天宮屬臨濟宗未受影響，後來日本真言宗進駐各神廟，在雲嘉南地區共有十二尊觀音，台灣光復後，現存的觀音造像多數遺失，僅在土庫順天宮，馬鳴山鎮安宮、元長鰲峰宮、溪口北極殿，及嘉義、台南等地尋回六、七尊神像，仍待驗明正身，其餘則下落不明。

朝天宮副董事長蘇健榮說，日治時期台灣有四成人口以媽祖為信仰，朝天宮發展至今成為台灣媽祖信仰總本山，文物的發現不僅考證歷史，更見證台灣宗教發展史，足見其珍貴。

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