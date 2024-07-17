30年交通車報廢長輩難外出 雲林尚義村苦等1年多新車終於來了

禾繕基金會董事長毛卉瑜（右）將新車鑰匙交到社區理事長許慶堂（左）手中。（記者李文德攝）

2024/07/17 17:17

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣大埤鄉尚義村內並無公車接駁，為提供村內長者交通需求，村內設有一輛交通車，不過因車齡逾30年於去年報廢，鄉親頓失代步工具，面臨無車接送長者就醫與參加活動。而禾繕基金會得知訊息後便募款捐車，今舉行捐車典禮，並加碼捐4000斤白米給鄉內5長青食堂及老人會。基金會表示，希望拋磚引玉，吸引更多企業或善心人士的關注和跟進。

這場溫暖的捐贈儀式今天上午在尚義村活動中心舉行，雲林縣副縣長謝淑亞、大埤鄉長林森寳、縣議員顏忠義等人出席，由基金會董事長毛卉瑜將價值近80萬元的新車鑰匙交到社區理事長許慶堂手中，除此之外，基金會更加碼捐贈4000斤白米，給鄉內長青食堂。

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許慶堂表示，社區內因沒有公車行經，長輩們要出外都不方便，故有村民捐了一台老車當作交通接駁車，想不到去年一行人要到斗南石龜交流，回程卻拋錨甚至報廢，頓時沒有車輛可接駁，於是發起募款行動向各界募款，想不到與基金會牽上線促成心願。

許慶堂笑著說，原去年4月基金會向各界籌得資金，但因該款車輛太熱銷，等了將近1年多才於今天交車，過去一年來大部分當地、其他村落長輩要來活動中心上課，不是搭計程車就是由社區幹部接送，而搭乘費用都由社區吸收，終於等了一年多，總算迎來新車，日後可以無憂慮載長輩出去或就醫了。

毛卉瑜表示，如尚義村這類型的情形比比皆是，村內實在需要一輛交通車代步，希望此次的行動能夠「拋磚引玉」，得到更多企業及善心人士響應。

謝淑亞、林森寳表示，感謝基金會能整合社會資源促成這樁好事，更捐贈4000斤白米給大埤鄉5社區長青食堂及老人會，讓大家備感窩心。

大埤鄉尚義村唯一社區交通接駁車去年報廢，禾繕基金會向各界募款，今舉行新車捐贈典禮。（記者李文德攝）

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