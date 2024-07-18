雲林石棉建材房屋 可申請清除補助

縣府爭取4400多萬經費進行「石棉瓦建材廢棄物清除處理計畫」。（記者李文德攝）

2024/07/18 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕石棉建材已被世界衛生組織WHO列為一級致癌物，全國各地都開始清除相關建材，根據統計，雲林縣尚有約兩萬五千戶具有石棉建材，縣府向環境部爭取四千四百多萬經費進行清除計畫，估計可清除約六四一公噸石棉建材。環保局表示，即日起至十一月十五日，符合補助資格者可提出申請。

石棉建材早期大量用於屋頂及房屋側邊建材，由於其纖維飛散到空氣中容易讓人吸入，增加罹癌風險，台灣從一九八九年起將其列管為毒性化學物質，如今使用石棉建材的房屋，近年來已進入汰除期。

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環保局長張喬維指出，補助對象包括民宅、停工歇業或關廠等無營運事實之事業建築物、未達畜牧場登記規模之農業設施、寺廟、教堂、學校及農會等，民眾申請經書面審核後，十四天內就會有人前往現場審核，如審核通過，將提供石棉專用太空包，於九十天內請合法業者拆除，並有專責清運單位前往清運。

張喬維表示，申請補助計畫，民眾僅需自付請合法業者拆除及後續裝修費用，歡迎有需求鄉親可多加利用，更呼籲拆除時要委託合法的拆除業者，拆除後要妥善包裝，千萬不可隨意棄置，違者最高將處一千五百萬元罰鍰及相關刑事責任。

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