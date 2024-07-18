為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

雲林石棉建材房屋 可申請清除補助

縣府爭取4400多萬經費進行「石棉瓦建材廢棄物清除處理計畫」。（記者李文德攝）

縣府爭取4400多萬經費進行「石棉瓦建材廢棄物清除處理計畫」。（記者李文德攝）

2024/07/18 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕石棉建材已被世界衛生組織WHO列為一級致癌物，全國各地都開始清除相關建材，根據統計，雲林縣尚有約兩萬五千戶具有石棉建材，縣府向環境部爭取四千四百多萬經費進行清除計畫，估計可清除約六四一公噸石棉建材。環保局表示，即日起至十一月十五日，符合補助資格者可提出申請。

石棉建材早期大量用於屋頂及房屋側邊建材，由於其纖維飛散到空氣中容易讓人吸入，增加罹癌風險，台灣從一九八九年起將其列管為毒性化學物質，如今使用石棉建材的房屋，近年來已進入汰除期。

環保局長張喬維指出，補助對象包括民宅、停工歇業或關廠等無營運事實之事業建築物、未達畜牧場登記規模之農業設施、寺廟、教堂、學校及農會等，民眾申請經書面審核後，十四天內就會有人前往現場審核，如審核通過，將提供石棉專用太空包，於九十天內請合法業者拆除，並有專責清運單位前往清運。

張喬維表示，申請補助計畫，民眾僅需自付請合法業者拆除及後續裝修費用，歡迎有需求鄉親可多加利用，更呼籲拆除時要委託合法的拆除業者，拆除後要妥善包裝，千萬不可隨意棄置，違者最高將處一千五百萬元罰鍰及相關刑事責任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播