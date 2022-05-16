90歲長青食堂志工 愈做愈勇健

九十歲的二崙廖萬順（右二)，總是站著直挺挺的服務其他長輩。（記者詹士弘攝）

2022/05/16 05:30

雲林153處長青食堂 多賴不老志工奉獻 讓逾萬名長輩走出家門彼此互動

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣目前有一百五十三處長青食堂，每天有破萬名長輩及志工走進社區一起呷飯配話，長青食堂順利運作，多賴不老志工活到老、奉獻到老，九十歲四湖志工蔡丁逆，天天上食堂服務，年紀大到不知道服務多少年；九十歲的二崙志工廖萬順，總是站著直挺挺的服務其他人。

蔡丁逆 天天幫忙忘了做幾年

「來到食堂當志工，身體愈做愈勇健，年輕好幾歲。」蔡丁逆是四湖鄉林厝寮永續發展協會的志工，長期參與社區活動，天天到食堂幫忙洗米、撿菜、切菜、整理廚房環境，造福食堂的成員，年輕人都自嘆不如，只求付出不求回饋的她，已經忘了自己當了幾年的志工。

廖萬順 總是站直挺挺服務

縣府社會處表示，蔡丁逆投入社區服務已廿餘年，而像她一樣活力十足的長輩志工還有很多，崙背鄉草湖社區發展協會食堂的林張月高齡九十一歲，秉持「手盤向上比手底向下更有福氣」的精神投入食堂服務；九十歲的廖萬順是二崙鄉老人會的志工，他總是站著服務別人，從未看到他坐著；八十五歲的土庫鎮老人福利協進會張美姿也說，「施比受更有福」。

社會處長林文志表示，這些老大人是最佳不老志工，印證活到老、奉獻到老的精神，昨天縣府特別辦理「銀齡樂食、志趣相伴」長青食堂績優單位暨志工表揚活動，表揚一百四十名長青食堂志工及廚工。

林文志表示，雲林縣目前長青食堂有一百五十三處，有一萬兩千名老人走出家門到社區與其他老人作伙做吃飯互動，今年斗六與斗南可增加兩處中央廚房，可增加供餐五到六千人，未來北港的北辰國小建國國中等核心學校的營養午餐中央廚房，也增加供餐一千人份 ，明年雲林的長青食堂有能力一次供餐兩萬人次。

九十歲四湖志工蔡丁逆（右），天天上食堂服務。（記者詹士弘攝）

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