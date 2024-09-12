雲林首座公辦民營「奢華」露營區 食宿、景觀都是五星級

雲林縣府首座公辦民營古坑樟湖十字關露營區開張，邀請全國愛露營民眾來雲林感受奢華露營療癒。（記者黃淑莉攝）

2024/09/12 10:32

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣古坑樟湖十字關露營區開張了，主打首座公辦民營「奢華」露營區，營區設備、食材及景觀都是五星級水準，配合當地季節限定「黃頭鷺遷徙」生態景觀，縣府即日起至11月11日舉辦十字關療癒露營季，縣長張麗善說，「只要人來就好，什麼都不用帶，盡情享受在雲中療癒」。

張麗善指出，十字關露營區是雲林縣以環境保護、生態復育為目標，進行低密度、低環境衝擊開發打造的「森林旅宿」露營區，去年9月完工後招商經營，找到專攻奢華露營的業者進駐經營，因為只有16帳試營運期間幾乎都秒殺。

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張麗善表示，十字關露營區主打「只要人來就好」，除有好山好水、清新空氣，入夜可以觀星聽蟲鳴，清晨可在雲海中觀日出，更重要是食當地食當季，以雲林在地當季食材，提供一泊四食的奢華露營，歡迎全國愛露營民眾來樟湖十字關露營區感受奢華的露營療癒。

縣府文觀處長陳璧君指出，十字關療癒露營季即日起至11月11日，透過美食、美景將北中南優質的露友們帶到雲林，另結合縣府推動森林醫學、森林療癒、竹創森園區及碳抵換四大主軸計畫所打造的「竹創森林療癒基地」，藉由五感體驗感受竹森林帶給身體力量並讓身心靈得到放鬆。

業者表示，露營樂在全國投資很多露營區，最令他感動是雲林，有很多品質優良的農特產品、伴手禮，希望透過十字關露營區能夠翻轉台灣一下波的露營，透過不一樣型態的露營方式吸引更多觀光客到雲林，也讓台灣露營走向國際。

古坑鄉長林慧如指出，要感受不一樣及翻轉台灣露營樟湖十字關露營區是最佳地點，不管是山景、雲海、海拔高度氣候條件都是首選，村民也很樂意與業者配合，提供三合院等地讓遊客體驗，打造樟湖成為露營村。

雲林縣古坑樟湖十字關露營區強調食宿及景觀都是五星級，民眾只要人來就可以體驗奢華露營。（記者黃淑莉攝）

雲林縣古坑樟湖十字關露營區強調食宿及景觀都是五星級，入夜可觀星聽蟲鳴、清晨在雲海中觀日出。（記者黃淑莉攝）

雲林縣古坑樟湖十字關露營區強調食宿及景觀都是五星級。（記者黃淑莉攝）

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