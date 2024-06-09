成長3倍破紀錄！ 雲林15人入選百大青農

古坑青農林貝珊（左）入選第七屆百大青農。（記者李文德攝）

2024/06/09 13:27

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣務農人口占全縣47.9％，其中青農就有超過2000名。日前農業部公布第7屆百大青農名單，其中雲林縣就有15名青農入選，突破往年紀錄。今雲林縣農會舉行表揚會，肯定青農們為農業付出。

第7屆百大青農，雲林有15人入選，分別為個人組紀紳傑、鄭彥甫、林煌智、蔡濰揚、林峻毅、林貝珊、黃千豪、林建豪、林峰戎；團體組則是柯力誌、張宏境、陳明裕、游崇甫、吳孟儒、張惠珠。

個人組的林貝珊是古坑鄉咖啡產銷班第14班長。原先從事飯店業，因家中變故回到古坑鄉草嶺村務農栽種咖啡，與丈夫謝宗霖號召村民組織產銷班互助交流，2019年在鄉農會輔導下，加入產銷履歷集團驗證，更是自創品牌「花囍田咖啡莊園」。林貝珊每月與班員每月舉行一次杯測聚會，互相評比咖啡品質，漸漸打響草嶺咖啡名號。

林貝珊表示，其中更特別的是與茶改場進行「參與式育種」，將咖啡豆送DNA檢定，確認最好品質的咖啡，並且進行嫁接技術，穩定咖啡品質。

而團體組其中有對情侶檔吳孟儒、張惠珠也讓人關注。張惠珠2018年回鄉為大埔社區發展協會服務，隔年務農針對麻竹筍種植。其中也與環衛知識背景的吳孟儒結識交往。張惠珠表示，種植過程中不使用農藥、除草劑，甚至竹筍加工時，也不使用防腐劑及二氧化硫。

吳孟儒指出，因他專業背景，所以採用高溫高壓商業減菌技術，延長產品保存期限，讓消費者能夠食得健康。另外更輔導當地農民取得產銷履歷，還協助他們友善耕作。未來想擴大服務至全古坑鄉，讓更多農民受惠。

今上午舉行百大青農表揚大會，雲林縣長張麗善、立委張嘉郡、雲林縣農會總幹事陳志揚、縣議員陳芳盈等人出席，並頒贈獎牌勉勵青農們。張麗善表示，去年雲林榮獲百大青農僅有5位，今年突破紀錄成長3倍，共15人獲選。

張麗善說，感謝上屆獲選的5位青農傳承經驗跟大家分享，無論是需要的文件或者配合程序都不厭其煩地跟所有青農交流。期許這15位能夠以同樣方式複製，培育更多更多的青農。

吳孟儒（左3）與張惠珠（右３）入選第7屆百大青農。（記者李文德攝）

今雲林縣農會舉行百大青農表揚大會，15位入選者出席開心合影。（記者李文德攝）

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