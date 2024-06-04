雲縣抽驗端午食材 1家原料「蔥」檢出農藥超標

雲林縣衛生局4月起，針對粽子製造、販售商共35家稽查，其中1家原料蔥檢出農藥超標。（圖由雲林縣政府提供）

2024/06/04 16:26

〔記者李文德／雲林報導〕下週一便是端午節，許多民眾這時都會買足食材帶回去包粽子，或者是到各市場、賣場購買肉粽回家享用。不過相關食品安全也引起關注。雲林縣衛生局4月起針對粽子製造商及販售端進行稽查及抽檢。其中有1家因蔥抽檢出農業超標，移請動植物防疫所進行後續辦理。

衛生局食品衛生科長林小玲表示，4月1日起，針對超市、賣場、雜貨店甚至是傳統市場共35家進行稽查及抽樣檢驗。檢驗項目包含防腐劑、甜味劑、黃麴毒素、農藥等項目抽驗。包含各式粽子、食材等共60件。

林小玲指出，檢驗結果共有59件符合規定，不過有1家廠商因蔥檢驗檢出農藥「賜派芬」0.05ppm，明顯超出0.0ppm標準，已於上月28日移至縣府動植物防疫所進行後續辦理。動植物防疫所表示，將請該廠商出示農藥購買證明及使用農藥方式，若查證屬實，將依農藥管理法規定，裁罰1萬5000元至10萬元罰鍰。

衛生局表示，本次稽查中，還有1家賣場因未有食品從業人員體檢資料，4月9日衛生局要求限期改善，該商家也於4月24日複查合格。雖然端午節專案稽查結束，不過將會持續追蹤市面上流通的食材及粽子是否有不合規定情形。

衛生局長曾春美呼籲，民眾買粽子時，務必注意粽葉是否太綠，或者聞起來有硫磺味等化學藥劑、選購且要注意粽子外表是否破損，挑選配料時也不宜買來源不明的散裝品，或者色澤太過鮮豔的產品。民眾若有相關疑問，可撥打衛生局食安專線05-5339730，或向食品衛生科洽詢。

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