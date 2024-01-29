雲林崙仔社區打造「腳踏車公園」 獲法國創新設計大獎銀獎

雲林元長鄉崙仔社區腳踏車公園，以復古式的腳踏車為設計發想，大輪小輪的滾動象徵居民團結一心，才能帶動社區進步。（藍清麒提供）

2024/01/29 13:46

〔記者林旻臻／雲林報導〕雲林縣元長鄉崙仔社區有一座「腳踏車公園」，源自於早期交通不發達的年代，村民仰賴腳踏車代步，全村唯一一家腳踏車行，成為村民集體情感記憶，在社區理事長藍清麒及社區志工努力下，將閒置荒地改建成公園，更獲得法國創新設計大獎都市規劃與景觀設計類銀獎肯定。

藍清麒說，在民國50至70年代，民眾的交通工具多為牛車或腳踏車，公園基地旁有一間空屋，早期住著一位中年人「阿順仔」開腳踏車店，只要有村民的腳踏車壞了都會去找阿順仔，否則就要搭竹筏渡過北港溪到4、5公里外的嘉義新港才能維修。

藍清麒說，崙仔社區腳踏車公園位在代天府旁，是村民早上到田裡務農的必經之路，公園內保留原有的2棵30幾年的茄苳樹，以及議員黃美瑤協助設置的簡易輔具器材，由20幾位社區志工齊心完成公園的監造，像是用馬賽克拼貼製成圓桌等。

藍清麒指出，雖然佔地僅約100坪，卻是全村民的共同情感記憶與成長回憶，公園以復古式的腳踏車為設計發想，大輪小輪的滾動，就如同崙仔社區不分大人或小孩、富有或貧困，所有居民都要團結一心，才能帶動社區的發展與建設。

元長鄉長李明明說，腳踏車公園是由藍清麒親自繪畫設計構圖，結合社區鄉親的力量，一草一木一磚一瓦親手改造，成為富有溫馨氛圍的休憩公園，2021年在雲林縣政府舉辦的社區PK賽中獲得金獎後，好消息不間斷，又在競賽作品多達7000多件中脫穎而出，獲得法國創新設計大獎銀獎，實為不易，公所與有榮焉。

崙仔社區居民用馬賽克拼貼公園圓桌。（藍清麒提供）

雲林縣元長鄉崙仔社區的腳踏車公園，是居民平時休憩的場所。（記者林旻臻攝）

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