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雲林縣65歲以上身心障礙及百歲人瑞健保費 縣府7月起加碼補助

雲林縣政府今天宣布65歲以上身心障礙、弱勢及百歲人瑞健保費從今年7月起加碼補助。（記者黃淑莉攝）

雲林縣政府今天宣布65歲以上身心障礙、弱勢及百歲人瑞健保費從今年7月起加碼補助。（記者黃淑莉攝）

2024/01/25 13:39

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣長張麗善今天宣布，全縣65歲以上身心障礙者及百歲人瑞的健保費縣府加碼補助，百歲人瑞及中度以上縣府全額補助、輕度補助提高到50%，預計今年7月上路，預估有1萬8956人受惠，一年預算約需6582萬多元。

張麗善表示，依據現行「身心障礙者參加社會保險保險費補助辦法」自付保費部分，重度、極重度健保費由中央全額補助、中度中央補助50%，身障者須自付50%、輕度由縣府補助25%，身心障礙者自付75%。

張麗善指出，有鑑老年人口醫療照護需求增加，老人健保費補助可以保障長者獲得更完整醫療景顧，目前老人健保自付額部分各縣市不一，全國70歲以上中低收入老人保費由衛福部全額補助，65至69歲部分，六都已全面補助，雖有排富但多數的一般戶老人都可獲得相關補助，其他縣市礙於財政問題無法補助。

縣府社會處長林文志表示，雲林這樣的農業縣因地處偏遠、交通不便，民眾就醫成本比六都高出許多，例如雙北的老人看病交通支出來回可能只要20元，但在雲林可能有人要花到上千元，且在醫病比、醫療資源與品質，也遠不如六都，調查也顯示，有約8成身心障礙者每月均有醫藥費支出，且超過4成感到入不敷出，可見他們對醫療資源有高度需求及經濟壓力。

張麗善指出，縣府加碼部分，65歲以上輕度身心障礙者自付款補助由25%追加至50%，共有1萬1077人、65歲以上中度身心障礙者補助由50%提高100%，有7744人，百歲人瑞全額補助135人，共計1萬8956人受惠。

張麗善強調，健康權是基本人權之一，不應該因各縣市經濟或社會狀況而有嚴重的落差，雲林雖然財政不寬裕，祭出這樣的福利政策，希望中央能聽得見，也藉此拋磚引玉讓所有立委能在立法院提案，全島一命都能享有平等照顧。

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