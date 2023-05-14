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    首頁　>　雲林縣

    札根傳承布袋戲 雲林3校抱回全國特優

    斗六石榴國小榮獲全國戲劇比賽傳統偶戲類布袋戲組國小特優。（圖由縣府文觀處提供）

    斗六石榴國小榮獲全國戲劇比賽傳統偶戲類布袋戲組國小特優。（圖由縣府文觀處提供）

    2023/05/14 14:11

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕111學年度全國創意戲劇比賽結束，雲林縣有5校奪特優，其中布袋戲札根學校有3校奪得傳統布袋戲組特優，分別為石榴國小、西螺國中及虎尾國中。

    雲林是布袋戲故鄉，縣府多年來在文化部經費挹注支持下，在校園推展布袋戲藝文教育札根計畫，文化觀光處統計，縣內約35%學校都參與過紮根計畫，其中有21%學校更是每年參加。

    文觀處長陳璧君指出，文化札根需要長時間的投入及努力，感謝中央經費挹注，及縣內優秀布袋戲藝師、學校校長、老師共同為推展及傳承布袋戲努力，今年全國創意戲劇比賽表現亮眼。

    陳璧君表示，石榴國小是札根計畫10年以上，多次參與全國比賽，除聘請藝師指導，這幾年還有太日樂集的樂師指導後場，還曾受邀到日本飯田國際偶戲節演出，透過布袋戲讓大家認識台灣，這次比賽表演「李哪吒再鬧東海」獲傳統偶戲類布袋戲組國小組特優。

    西螺國中表演「列國誌—孫臏下天台」、虎尾國中表演「楊家將—大破天門陣」，同時榮獲傳統偶戲類布袋戲組國中組特優，成立時間雖不久，但表現優異。

    另東仁國中「水果三劍客之千年龍珠」、南國小「神蹟妙蒜」分別榮獲現代偶戲類綜合偶戲組國中組及光影偶戲組國小組特優；仁愛國小「嬉遊之蚊房四寶」獲現代偶戲類綜合偶戲組國小組優等，重光國小「土地公呿呿嗽」獲傳統偶戲類皮影戲組國小組優等。

    虎尾國中榮獲全國戲劇比賽傳統偶戲類布袋戲組國中組特優。（圖由縣府文觀處提供）

    虎尾國中榮獲全國戲劇比賽傳統偶戲類布袋戲組國中組特優。（圖由縣府文觀處提供）

    西螺國中榮獲全國戲劇比賽傳統偶戲類布袋戲組國中組特優。（圖由縣府文觀處提供）

    西螺國中榮獲全國戲劇比賽傳統偶戲類布袋戲組國中組特優。（圖由縣府文觀處提供）

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