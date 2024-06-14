雲林地層下陷 水利處：黃金廊道節水獎勵已奏效

雲林縣政府水利處長許宏博主持地層下陷防治會議。（雲林縣政府提供）

2024/06/14 16:51

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕高鐵沿線雲林路段累積下陷量已達超過114.2公分，全國最嚴重；縣府水利處表示，農糧署推動黃金廊道農業節水獎勵政策，虎尾、土庫、元長、北港4鄉鎮稻田轉作旱田，下陷情形已有改善。

鐵道局公布去年高鐵沿線雲林路段持續下陷5.4公分，全國下陷最嚴重，下陷量最大的地點是雲林縣土庫鎮台78線與高鐵交界處的墩柱，不過，據高鐵局評估，高鐵結構安全無虞。

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為持續改善地層下陷情形，雲林縣政府召開「地層下陷防治推動小組」會議，研商如何改善地層下陷情形。主持會議的水利處長許宏博表示，雲林縣國土規劃以農地居多，但未能綜合考量水資源供應量，導致現況地面水資源無法支持產業所需，水資源供需失衡加上地質軟弱因素，進而引發地層下陷、地下水鹽化、海水入侵及水土流失等問題。

許宏博表示，地層下陷除造成地下水環境劣化外，並影響地下水資源的永續利用；地層下陷屬不可逆的地質災害，於地層下陷顯著區域不僅會加重淹水災害規模，對於高速鐵路行車安全亦可能造成嚴重威脅。

許宏博說，地層下陷與地下水使用具有高度關聯性，除增加地面水資源供應以外，輔導產業節水更是地層下陷防治重點之一，透過農業部農糧署推動黃金廊道農業節水獎勵政策，在高鐵沿線特區推動農田轉旱作物專案，針對下陷最嚴重的虎尾、土庫、元長、北港4鄉鎮提供節水獎勵金，輔導農民從事低耗水性農業生產，以減少地下水使用，進一步改善地層下陷情形。

許宏博表示，轉作節水專案措施實施以來，虎尾等4鄉鎮水田轉旱田不斷增加，目前已超過稻作面積，去年度雲林縣降雨量減少超過50%，但地層下陷顯著面積僅略微增加，防治已有初步成效。

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