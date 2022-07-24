宜蘭寵物公園僅一座 爭取宜市、羅東增設

宜蘭縣目前有一座寵物公園，位在宜蘭縣動植物防疫所，但僅七百多坪大，且在五結鄉郊區，交通不便，圖為防疫所志工在公園內遛狗。（記者蔡昀容攝）

2022/07/24 05:30

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕飼養毛小孩的人越來越多，宜蘭縣目前有一座寵物公園，但僅七百多坪大，且位在五結鄉郊區，交通不便，地方建議在市區設置大一點的寵物公園。縣府表示，目前積極向中央爭取經費，希望在羅東運動公園和宜蘭運動公園，各設計一座寵物公園。

縣議員林岳賢表示，少子化影響下，越來越多人養寵物陪伴自己，但毛小孩不能長期受牽繩束縛，需要大空間自由奔跑。

座落在五結 利用率不高

林岳賢指出，除了六都，縣轄市如新竹、屏東甚至金門離島，都設有寵物公園，宜蘭縣僅有一座，座落在宜蘭縣政府動植物防疫所，但場地較小，且位處五結鄉台二線濱海公路上，相當偏遠，利用率不高。

林岳賢認為，寵物公園應該設置在較都市的區域，例如宜蘭市、羅東鎮，若能爭取設置寵物公園，飼主能放心解開繫繩，讓狗狗在公園內奔跑玩耍，狗狗和一般民眾也能分流，避免有民眾或孩童受到驚嚇，因而起衝突。

縣政府說明，動植物防疫所內的寵物公園，有專為寵物設計的爬梯輪胎、獨木橋等多項運動設備，還有飲水及洗濯等設施，由於民眾有需求，目前也規畫向中央爭取經費，希望在羅東、宜蘭運動公園各設置一個寵物公園。

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