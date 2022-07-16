《世界麵包賽奪冠》攤商之子李忠威 獲頒宜市榮譽市民

市場攤商之子李忠威（右）勇奪世界盃麵包大賽冠軍，宜蘭市長江聰淵昨頒發榮譽市民證書及市鑰。 （記者游明金攝）

2022/07/16 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭市綠九市場攤商之子李忠威，參加法國世界盃麵包大賽為台灣奪下冠軍，市長江聰淵昨頒發榮譽市民證書及市鑰，感謝李忠威以精湛烘焙手藝榮耀宜蘭，為台灣爭光；李忠威也是首位勞工界獲獎的榮譽市民，台灣李氏宗親會也到場頒發「台灣之光」匾額誌慶。

三十八歲的李忠威，十六歲就踏入烘焙業擔任學徒，還曾被麵包店認為不適合而遭開除，李忠威以挫折為師，持續精進自我，除了北上發展擴大視野，並時常參加烘焙研習，喜歡逛麵包店，蓄積實力與創意元素，目前是喜互惠蘭田穀王烘焙坊技術總監。

路易樂斯福世界盃麵包大賽是烘焙界的奧斯卡金像獎，三月間在法國舉行；李忠威代表台灣出賽，將宜蘭金棗、苗栗大湖草莓、台南愛文芒果等素材融入作品，驚豔評審，擊敗十個國家選手，在甜麵包項目奪魁，為台灣首度摘下「團體賽總冠軍」。

江聰淵說，很高興看到宜蘭的榮耀李忠威，替宜蘭與台灣拿下這麼大的光榮，這八年來，宜市每年都會選出一位榮譽市民，忠威獲獎實至名歸，也是地方的榮耀，忠威曾遇挫折，但靠著自己的毅力、耐力與手藝拚出世界冠軍，這絕非偶然，年輕人只要有信心、毅力去做努力，一定可以闖出一片天地。

李忠威說，從事烘培業已經廿二年，很感謝一路以來幫助過他的所有人，多年前就立下要代表台灣參加世界麵包大賽目標，很幸運今年能完成夢想，也把世界冠軍帶回台灣。

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