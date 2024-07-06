宜蘭東嶽廟31尊神將 9尊逾百年

宜蘭東嶽廟有31尊神將，包含「七爺」謝將軍（右）和「八爺」范將軍（左）。 （宜蘭東嶽廟信義會提供）

2024/07/06 05:30

記者蔡昀容／專題報導

宜蘭東嶽廟有三十一尊神將，其中九尊超過百年歷史。副主委謝善有說，東嶽廟神將全是東嶽大帝部屬和家臣，未混雜其他體系的神明和神將，是全台擁有最多從侍神神將的廟宇。

民間信仰認為，東嶽大帝是陰陽兩界最高神明，掌管生死，輔助天庭運作。一八一二年，先農壇（宜蘭五穀廟前身）設風雲雷雨社稷山川祭祀神位，後改祀東嶽大帝進而擴為神壇、祠壇，一八九五年於現址建廟。

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提供安穩的家 廟方興建神將堂

宜蘭東嶽廟有八個神將會，各自負責供奉的神將；東嶽大帝遶境出巡，眾神將就會出動，在隊伍前方開路，驅使邪靈迴避。

以往遶境結束，神將多拆解入箱，由各會帶回自宅存放，長久以來保存不易，反覆拆解也易受損，東嶽廟在二○○二年興建神將堂，給神將安穩的家。

東嶽廟有九尊百年神將，都有屬於自己的故事；「大太子炳靈公」神將，木製頭部，附著層層棉紙，修飾成五官，屬於福州派做法；但近代修復時，未能循古法以棉紙製作，實在可惜。

刑部司、陰陽司鬍子都曾是真髮製成

「田都元帥」和「先鋒官雷大將軍」，前身是唐代樂官雷海青和名將雷萬春；民間相傳兩人是結義兄弟，為「安史之亂」時期人物。雷海青因拒替安祿山演奏助興遭殺，雷萬春則在守護雍丘時被萬箭擊殺，血流滿面仍屹立不搖。

除了百年神將，東嶽廟一九五八年打造的「刑部司」，鬍子由人類真髮製成，由神將會會員的妹妹捐獻。日治時期打造的「陰陽司」，起初也是會員以孫女頭髮製作鬍子，後來經多次修整，已換成坊間製作的鬍子。

「刑部司」神將，鬍子由人類真髮製成。（記者蔡昀容攝）

宜蘭東嶽廟有九尊神將超過百年歷史，包含大太子炳靈公。（記者蔡昀容攝）

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