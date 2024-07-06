為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

宜蘭東嶽廟31尊神將 9尊逾百年

宜蘭東嶽廟有31尊神將，包含「七爺」謝將軍（右）和「八爺」范將軍（左）。 （宜蘭東嶽廟信義會提供）

宜蘭東嶽廟有31尊神將，包含「七爺」謝將軍（右）和「八爺」范將軍（左）。 （宜蘭東嶽廟信義會提供）

2024/07/06 05:30

記者蔡昀容／專題報導

宜蘭東嶽廟有三十一尊神將，其中九尊超過百年歷史。副主委謝善有說，東嶽廟神將全是東嶽大帝部屬和家臣，未混雜其他體系的神明和神將，是全台擁有最多從侍神神將的廟宇。

民間信仰認為，東嶽大帝是陰陽兩界最高神明，掌管生死，輔助天庭運作。一八一二年，先農壇（宜蘭五穀廟前身）設風雲雷雨社稷山川祭祀神位，後改祀東嶽大帝進而擴為神壇、祠壇，一八九五年於現址建廟。

提供安穩的家 廟方興建神將堂

宜蘭東嶽廟有八個神將會，各自負責供奉的神將；東嶽大帝遶境出巡，眾神將就會出動，在隊伍前方開路，驅使邪靈迴避。

以往遶境結束，神將多拆解入箱，由各會帶回自宅存放，長久以來保存不易，反覆拆解也易受損，東嶽廟在二○○二年興建神將堂，給神將安穩的家。

東嶽廟有九尊百年神將，都有屬於自己的故事；「大太子炳靈公」神將，木製頭部，附著層層棉紙，修飾成五官，屬於福州派做法；但近代修復時，未能循古法以棉紙製作，實在可惜。

刑部司、陰陽司鬍子都曾是真髮製成

「田都元帥」和「先鋒官雷大將軍」，前身是唐代樂官雷海青和名將雷萬春；民間相傳兩人是結義兄弟，為「安史之亂」時期人物。雷海青因拒替安祿山演奏助興遭殺，雷萬春則在守護雍丘時被萬箭擊殺，血流滿面仍屹立不搖。

除了百年神將，東嶽廟一九五八年打造的「刑部司」，鬍子由人類真髮製成，由神將會會員的妹妹捐獻。日治時期打造的「陰陽司」，起初也是會員以孫女頭髮製作鬍子，後來經多次修整，已換成坊間製作的鬍子。

「刑部司」神將，鬍子由人類真髮製成。（記者蔡昀容攝）

「刑部司」神將，鬍子由人類真髮製成。（記者蔡昀容攝）

宜蘭東嶽廟有九尊神將超過百年歷史，包含大太子炳靈公。（記者蔡昀容攝）

宜蘭東嶽廟有九尊神將超過百年歷史，包含大太子炳靈公。（記者蔡昀容攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
信義會辦營隊 推廣正面神將文化
2024/07/06 05:30

信義會辦營隊 推廣正面神將文化

全台最大房仲集團 店數突破1800店

著名中醫師指點 翁家明打通任督脈全靠這關鍵
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播